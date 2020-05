Die Pflegedienstkräfte gehören nicht nur zu den Helden der Corona-Pandemie, sie müssen auch unwahrscheinlich viel leisten. Darum hat sich der Pfarreirat etwas Tolles einfallen lassen. „Wir wollen diese besondere Gruppe in den Blick nehmen. Das Pflegepersonal hat einen tollen Job geleistet“, sagt Martina Gausepohl , Sprecherin des Pfarreirates. Als kleines Dankeschön setzten sich Martina Gausepohl, Hedi Böckenholt, Nadine Bollmann, Mechthild Nierkamp und Pfarrer An­dreas Rösner am Mittwochabend im Pfarrheim zusammen und füllten Überraschungstüten. Diese wurden an die rund 100 Pflegekräfte im Altenzentrum St. Josef sowie an rund 40 Mitarbeiter der Caritas-Sozialstation überreicht.

In einem netten Anschreiben heißt es: „DANKE – denn ohne euch ginge nichts!“ Der Pfarreirat St. Marien und St. Johannes dankt für das große Engagement und die hohe Professionalität. In der Überraschungstüte fanden die Pflegekräfte neben dem Brief eine „Danke-Schön-Karte“, ein Stück Schokolade, ein Teelicht, eine Geschichte, die Hoffnung macht, eine Blumensaatmischung sowie eine Sonnenblume, die schon von Gartenbau Mertens vorgezogen worden war. „Die Blume kann man direkt in den Garten pflanzen“, sagt Pfarrer Rösner. Die Sonnenblumen waren eine Spende, und der Restbetrag wird von der Pfarrgemeinde getragen.