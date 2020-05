Eine Maschinenhalle ist in der Nacht zu Sonntag in der Torfkuhle abgebrannt. Glück im Unglück: Sieben Ziegen sowie vier Kleinpferde, die in der Halle untergebracht waren, konnten die Einsatzkräfte retten.

Der Alarm wurde um 3.47 Uhr ausgelöst. Als der Löschzug Sassenberg am Einsatzort ankam, brannte die Maschinenhalle mit den Abmaßen 30 mal acht Meter in vollem Ausmaß. „Die Löschmaßnahmen wurden durch drei Trupps unter PA mit 3 C-Rohren durchgeführt“, teilt die Sassenberger Wehr mit. „So konnte das Feuer schnell in Gewalt gebracht und eine weitere Ausdehnung verhindert werden.“

Die Löschwasserversorgung wurde von einem 300 Meter entfernt gelegenen Hydranten aus sichergestellt.

32 Kameraden des Löschzug Sassenberg waren unter Leitung des Löschzugführers bis 6 Uhr im Einsatz. Der Leiter der Feuerwehr, Matthias Freese, machte sich ebenfalls ein Bild von der Lage.

Die Kriminalpolizei nahm die Ermittlungen zur Brandursache auf, bis Sonntagnachmittag noch ohne Ergebnis.