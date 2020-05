Die Kliniken fahren so langsam den OP-Bereich wieder hoch, und darum sind Blutspenden auch in Corona-Zeiten weiterhin sehr wichtig. Aber natürlich müssen viele Sicherheitsvorkehrungen getroffen werden. Doch davon ließen sich die Füchtorfer am Mittwochabend nicht abschrecken. 121 Spender fanden den Weg in die neue Sporthalle, dabei waren sogar drei Erstspender.

Vor dem Eingang wurde gleich erstmal Fieber gemessen. Danach musste jeder Freiwillige einige Fragen beantworten. In die Halle ging es dann natürlich nur mit Schutzmaske und dem nötigen Abstand zum Vordermann. Nach Möglichkeit sollte jeder eine eigene Maske mitbringen, wer keine hatte, der bekam eine vom DRK . Auch ein eigener Kugelschreiber sollte mitgebracht werden.

Damit es keinen Begegnungsverkehr gab, wurde ein Einbahnstraßensystem in der Sporthalle vorgegeben, so dass die Spender die Halle nach hinten heraus verlassen konnten. Das Verständnis für die Maßnahmen war bei allen Freiwilligen groß, und sie brachten die notwendige Geduld mit.

„Die Termine sind generell gut besucht. Die Spendenbereitschaft ist sehr gut“, berichtet Frank Brokinkel , Referent für die Öffentlichkeitsarbeit dem Deutschen Roten Kreuz. Am Anfang habe es sogar einen regelrechten Hype gegeben. „Die Leute hatten mehr Zeit, waren im HomeOffice oder in Kurzarbeit und haben die Gelegenheit wohl auch genutzt, um mal rauszukommen“, vermutet Brokinkel.

Das Schwierigste sei derzeit, die großen Räumlichkeiten in den Orten zu finden. „Wir müssen überall zwei Meter Abstand einhalten, auch zwischen den Stationen“, erklärt Brokinkel.

Das DRK habe versucht, alle Termin zu halten und habe dies auch fast überall geschafft. Lediglich in kleinen Orten, in denen es keine geeigneten Räume gab, musste abgesagt werden. Außer Gefecht ist allerdings das Blutspendemobil, das vorläufig bis zum 31. August gestrichen worden ist, weil dort die Abstände natürlich nicht eingehalten werden können.

Insgesamt verlief die Blutspende in Füchtorf sehr erfreulich, auch wenn es anschließend kein gemeinsames Essen gab. „Wir haben für jeden ein Lunchpaket mit Saft, Knäckebrot, Bifi, Kuchen und mehr gepackt“, sagt Brokinkel.