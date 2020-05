Der CDU-Landtagsabgeordnete Daniel Hagemeier hat zusammen mit dem Bürgermeister Sassenbergs, Josef Uphoff , lokale Unternehmen besucht. Im Mittelpunkt der spontanen Gespräche stand dabei der Austausch über die Auswirkungen der Corona-Krise auf die Innenstadt. Für Bürgermeister Josef Uphoff war dabei natürlich auch von Interesse, wie der Einzelhandel, das Handwerk, die Dienstleister und die Gastronomie in dieser schwierigen Zeit die Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung als örtliche Ordnungsbehörde erleben.

„Man merkt es: Sassenberg hält zusammen“, war sich Bürgermeister Uphoff nach den Besuchen sicher. Denn viele Gewerbetreibende berichteten, dass Stammkunden auf die Öffnungen gewartet hätten und jetzt wieder in die Läden kommen. So war die Freude über die Öffnungen allen Unternehmern anzumerken. Daniel Hagemeier als Landtagsabgeordneten war es ein besonderes Anliegen, die Reaktionen auf die Programme der Landesregierung einzufangen und bei Problemen zu helfen: „Gerade in der Krise ist es wichtig, das Ohr nah an den Betroffenen zu haben, damit wir gemeinsam diese schwere Zeit durchstehen.“ Besonders positiv war das Lob der Gewerbetreibenden für das Sofortprogramm der NRW-Landesregierung. „Das hat uns echt gerettet“, war ein Kommentar dazu. Als beispielhaft wurde die unbürokratische Antragsstellung und schnelle Auszahlung bezeichnet.

„Die Sassenberger unterstützen die heimische Wirtschaft und halten sich auch an die Vorgaben zur Hygiene, auch wenn die Regeln für viele noch immer etwas ungewohnt sind“, konnte Josef Uphoff berichten. Die Unternehmer informierten die beiden Politiker allerdings auch darüber, dass noch lange nicht das vor-Krisen-Niveau erreicht werde. Man stehe zudem im Wettbewerb mit internationalen Versandhändlern und großen Ketten, für die teilweise andere Bedingungen gelten würden.

Gerade im Gastrogewerbe haben noch Unternehmen mit ausbleibenden Kunden zu kämpfen. Daher betont Daniel Hagemeier: „Das Münsterland ist eine hervorragende und attraktive Region. Wir werden in diesem Jahr noch mehr Werbung für den Urlaub im eigenen Land machen. Es lohnt sich – für die Urlauber und auch für unsere Innenstädte.“