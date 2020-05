Positive Nachrichten hatte Bürgermeister Josef Uphoff für die Mitglieder des Ortsausschusses am Montagabend. Die Bezirksregierung hat einen Zuwendungsbescheid für den Umbau der alten Sporthalle in Höhe von 250 000 Euro erteilt. Allerdings ist die Summe auf mehrere Haushaltsjahre aufgesplittet. Für dieses Jahr stehen demnach 125 000 Euro zur Verfügung, für nächstes Jahr 78 000 Euro, in 2022 noch einmal 7000 Euro und in 2023 sind es 40 000 Euro.

Die Nachfrage, wie es mit der Baugenehmigung aussehe, sorgte dann für weniger Freude. „Das ist ein großer Sonderbau und damit fällt er unter die Sonderbauverordnung“, erklärte Bauamtsleiter Thomas Middendorf . Es müssten daher einige Änderungen vorgenommen werden. Vor allem muss ein Brandschutzkonzept erstellt werden. „Es gibt eine kleine Verzögerung, aber wir sind noch sehr zeitnah“, versicherte Middendorf. „Wir stehen hier nach wie vor unter Druck“, machte Robert Budde (FWG) auf die Schulsituation aufmerksam. Uphoff erklärte, dass erst nach der Einreichung der Unterlagen die endgültige Entscheidung vom Kreis kam und nun Nacharbeit notwendig sei. Aber einen genauen Termin könne er nicht nennen.

„Für die Kinder ist es besonders wichtig, die Vereine können notfalls noch warten“, sagte Franz-Josef Linnemann, der sich verwundert über die lange Bearbeitungszeit zeigte. Reinhard Ostholt (FWG) sprach die noch immer fehlende Trennwand in der Schule an. „Ich als Lokalpolitiker schäme mich ein wenig, dass das noch nicht fertig ist.“ Uphoff verteidigte den Architekten, denn es seien auch hier einige Nacharbeiten notwendig geworden, die Brandschutz und Fluchtwege betreffen.