Der Straßenbeleuchtungsvertrag wird zu geänderten Konditionen um zwölf Jahre verlängert. Inhalt dieses Vertrages ist neben dem Betrieb und der Instandhaltung der Straßenbeleuchtung auch die vollständige Umrüstung aller Leuchten innerhalb der Stadt Sassenberg auf LED-Technik. Im Ortsausschuss ging es am Montagabend darum, sich für bestimmte Leuchtentypen zu entscheiden. Bauamtsleiter Thomas Middendorf hatte dazu insgesamt sechs Ansichtsexemplare mitgebracht. Zum einen musste bestimmt werden, welche „Technischen Leuchten“ verwendet werden sollen, und zum anderen, welche „Dekorativen Leuchten“ zum Einsatz kommen werden. Die technischen Leuchten werden die vorhandenen Peitschenleuchten ersetzen, die dekorativen Leuchten werden Ersatz für die Leuchten in den Ortskernen sein.

Thomas Middendorf berichtete, dass es die dekorativen Leuchten in Wohngebieten mit und ohne Schirm gibt. „Der Schirm ist aber bei LED nicht mehr notwendig und erfüllt nur noch dekorative Zwecke“, erklärte Middendorf. Alle Leuchten seien im Übrigen kostenneutral und im Vertrag enthalten. Das gelte auch für die Wartung und Reinigung der Lampen. Die Mitglieder des Ortsausschusses waren sich relativ schnell einig, welche Leuchten in Füchtorf zum Einsatz kommen sollen. Für den Ort werden als dekorative Leuchten die Lampen übernommen, die bereits in Füchtorf verbaut sind, zum Beispiel am Tie. Die endgültige Entscheidung trifft der Infrastrukturausschuss am Donnerstag, denn die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik ist natürlich auch für Sassenberg vorgesehen.