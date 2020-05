Akkurate Lässigkeit gewünscht

„Wir waren sehr sparsam mit unserem Geld, das wir für den Blauen Salon und das Landschaftszimmer von der NRW-Stiftung bekommen haben“, berichtet Myriam Freifrau von Korff. Darum sei ein Erweiterungsantrag gestellt worden, um mit dem gesparten Geld zusätzliche Maßnahmen zu finanzieren, die vom Denkmalschutz und vom wissenschaftlichen Beirat empfohlen worden waren. Das seien zum einen Draperien und Lichtschutz gewesen und zum anderen Arbeiten an der Decke im Gelben Kabinett. „Draperien gehörten in der damaligen Zeit immer dazu“, sagt die Hausherrin. Nicht genehmigt worden seien allerdings die Kosten für den Druck eines Buches, das derzeit über das Haus Harkotten entsteht.

Die Arbeiten hat in dieser Woche die Firma Graf Raumausstattung aus dem hessischen Lorsch übernommen. Jerome Wölfert , Inhaber der Firma, und Edmund Graf, der sie ihm vor eineinhalb Jahren überschrieb, waren als Zwei-Mann-Team im Einsatz. „Wir sind auf museal genutzte Objekte spezialisiert und arbeiten bundesweit“, erklärte Edmund Graf. Die beiden Raumausstatter haben viel Spaß an ihrer Arbeit. „Es ist ein Privileg, in solchen Häusern zu arbeiten“, gibt Jerome Wölfert zu.

„UV-Licht schädigt Farben und Ausstattung, darum bringen wir eine Lichtschutzfolie an. Sie ist transparent und eliminiert 99 Prozent des UV-Lichts.“ Ähnliche Arbeiten führe die Firma derzeit auch im Bad Homburger Schloss durch.

Während Jerome Wölfert weiter ausmisst und anzeichnet, zeigt Edmund Graf, wie eine Draperie aussieht. „Das ist eine Freihanddekoration, wie sie in der Bauzeit des Hauses Anfang des 19. Jahrhunderts üblich war“, sagt Graf und deutet auf eine Gardine im Landschaftszimmer. „Es soll lässig aussehen, so, als ob sie einfach drüber geworfen sei“, erklärt Graf die Kunst der Draperie. „Man muss es akkurat machen, damit es lässig aussieht“, ergänzt Jerome Wölfert. Wichtig sei dabei, das alles authentisch ist, das gelte auch für den Baumwollstoff, aus dem die Draperie gefertigt werde.

Bevor die Raumausstatter in Haus Harkotten tätig werden konnten, gab es einen Termin mit der Denkmalpflege, die sich die Entwürfe ansahen und dann zum Gesamtkonzept der Raumausstatter ihr Okay gaben. Im Vestibül ist die Gardine deutlich aufwendiger und mit Spannringen versehen. „Das ist alles in Handarbeit gemacht. Die Ringe, die zum Teil noch als originale Porzellanringe vorhanden waren, sind an genäht worden“, erklärt Graf. Sie seien auch deutliche Hinweise darauf, dass die Gardinen in dieser Form vorhanden waren. „Alles, was wir noch vorgefunden haben, haben wir verarbeitet.“