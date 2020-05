Durch die Corona-Pandemie wurde auch die Schule für Musik im Kreis Warendorf vor große Herausforderungen gestellt. Die Wochen seit der Schließung der Unterrichtsstätten wurden von den Lehrern per Online-Unterricht überbrückt. Anfang Mai konnte ein Teil des Einzelunterrichtes wieder aufgenommen werden. Mit großer Unterstützung durch die Stadt konnte zunächst der Unterricht in einem Raum der Mühle starten. Das Gebrasa-Blasorchester Sassenberg hat für einen großen Teil des Unterrichts seinen Probenraum zur Verfügung gestellt und mit Unterstützung der Stadt, die dafür sorgt, dass die Hygienevorschriften eingehalten werden, können die Schüler der Schule für Musik auch hier schon wieder unterrichtet werden. Dem Verein, dem in dieser Zeit durch die ausgefallenen Veranstaltungen die Einnahmen komplett fehlen, darf nicht auch noch der Nachwuchs wegbrechen. So sieht das auch Karl Dörholt, der als Vermieter sofort seine Unterstützung zugesagt hat. Auch einige Schüler, die für den Musikverein Füchtorf ausgebildet werden, dürfen zur Zeit zum Unterricht nach Sassenberg kommen, da vor Ort kein Raum zur Verfügung steht. Einen Zusammenhalt wie wir ihn hier in Sassenberg erleben dürfen ist nicht überall selbstverständlich.

Mit der Öffnung der Schulen konnten zwei weitere Lehrer ihren Präsenzunterricht in zwei Räumen der Johannesschule wieder aufnehmen, die erst einmal ausschließlich für die Musikschule zur Verfügung stehen. „Bis dass alles wieder läuft, werden sicherlich noch einige Wochen vergehen“, so Christiane Brenne, Regionalleiterin der Schule für Musik. Für den Chor- und auch den Grundstufenbereich gelten ganz besondere Vorgaben, die einfach noch nicht erfüllt werden können.

Weitere Infos zum Musikschulunterricht in Sassenberg findet man unter: www.schulefuermusik-waf.de.