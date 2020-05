Die „Muk‘s Klamottenkiste“ der Mutter- und Kindhilfe e.V. an der von-Nagel-Straße 16 in Sassenberg hat in den letzten Wochen der Corona- Krise viele Kleiderspenden entgegengenommen. Angesichts der hohen Nachfrage nach Gebrauchtkleidung öffnet „Muk‘s Klamottenkiste“ wieder ab Dienstag, 2. Juni, um 9 Uhr.

Einmal wöchentlich ist an der von-Nagel-Straße 16 nun wieder der Erwerb von Gebrauchtkleidung möglich. Auch gut erhaltene Bettwäsche, Handtücher und Badetücher sind laut einer Pressemitteilung im Angebot. „Schlanke Männer können auch eine schicke Herrenjeans finden, und auch das eine oder andere Sommerkleid soll der Dame noch viel Freude bereiten. Vor allem für ein geringes Entgelt sind diese gut erhaltenen Waren für den schmalen Geldbeutel erschwinglich“, heißt es weiter.

Der Kauf von Gebrauchtkleidung dient auch der Nachhaltigkeit. Interessierte können zu den Öffnungszeiten dienstags von 9 bis 11 Uhr unter den erforderlichen Hygienemaßnahmen einkaufen. Auch Kleiderspenden werden wieder angenommen.

Bei weiteren Fragen stehen Regina Pelster, 3 00 34 44, Bärbel Sudhoff, 30 24 07, oder Hildegard Wessel, 0 54 26/14 98, als Ansprechpartnerinnen zur Verfügung.

In Füchtorf findet beim „Kleinen MuK“, Vinnenberger Straße 14, ab Mittwoch, 3. Juni, der Ausverkauf statt. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr können Eltern für ihre Kinder Sommerkleidung erwerben. Auch hier werden die Hygieneschutzmaßnahmen eingehalten, sodass ein Verkauf möglich ist, heißt es weiter.