Aus durch Online und Corona

Sandra Stakenkötter und ihre Mitarbeiter „schreien nicht vor Glück“, wie es der Online-Handel in der Werbung verspricht. Denn der Online-Handel hat dem Sassenberger Schuhgeschäft Kattenbaum das Leben in den letzten Jahren schwer gemacht. Nun wird das Kapitel beendet. „Wir schließen unser Geschäft zum 31. August und sind sehr traurig“, bedauert Inhaberin Sandra Stakenkötter. Damit verschwindet eine Sassenberger Institution auf dem Klingenhagen.

Die Entscheidung ist Sandra Stakenkötter alles andere als leicht gefallen. „Es ist wirtschaftlich schwerer geworden, weil wir kein Konzern sind. Wir sind wetterabhängig, und die Online-Händler reduzieren schon im Mai/Juni ihre Preise. Da können wir nicht mithalten, und es fehlt uns immer mehr die Zeit, die Schuhe zu regulären zu verkaufen.“ Seit rund zehn Jahren sinken deshalb die Gewinne kontinuierlich, so dass es nun eine „Vernunftentscheidung“ war, das Geschäft aufzugeben.

Dabei hatte Sandra Stakenkötter eine Lösung gefunden, denn es gab einen Konzern, der das Geschäft in Sassenberg übernehmen wollte. „Wir hatten das im Januar geregelt, und die Übergabe sollte zum 1. September erfolgen, aber dann kam Corona“, berichtet Sandra Stakenkötter. Die Kunden hätten den Wechsel nicht bemerkt, denn das Geschäft wäre weiter unter „Kattenbaum“ gelaufen, und auch die zwölf Mitarbeiter hätten ihren Job behalten. Aber durch Corona war es dem Mieter nun zu unsicher geworden. „Ich kann das absolut verstehen und mache da keinen Vorwurf“, versichert Sandra Stakenkötter, die das elterliche Geschäft am 1. Januar 2016 übernommen hatte.

Viele Kunden sind schockiert und können es nicht verstehen. „Ein Laden mit wirklich gutem Personal und noch besserer Beratung. Schade, dass er schließt“, schreibt eine Kundin auf Facebook. „Da bin ich aber traurig. Da hat meine Mutter schon die ersten Schuhe für uns gekauft und wir auch für alle unsere Kids“, sagt eine andere Kundin. „Ein Urgestein unseres Städtchens schließt die Türen“, bedauert eine weitere Kundin.

Bis zum 31. August können die Kunden noch den hervorragenden Service von Kattenbaum genießen und dort Schuhe kaufen. Die Mitarbeiter wussten schon länger Bescheid und haben sich um andere Jobs gekümmert. „Wir haben ein supertolles Team, darum ist es natürlich besonders schade.“ Für die Eltern, die bislang immer noch im Geschäft mitgeholfen haben, sei es ein komisches Gefühl. „Aber sie können jetzt ihr Rentnerdasein genießen“, sieht die Inhaberin die positive Seite. Sie selbst kehrt in ihren erlernten Beruf als Arzthelferin zurück und ist damit zufrieden. „Das ist völlig in Ordnung.“ Die Zeit im Schuhgeschäft sieht sie nicht als verloren an, denn das habe sie weitergebracht.

Was aus dem Geschäft wird, das ist noch offen. Es wird ein Mieter gesucht, dem dort 280 Quadratmeter Verkaufsfläche plus Neben- und Sozialräume zur Verfügung stehen würden. „Das muss ja kein Einzelhandel sein. Das ist heutzutage sowieso schwierig“, weiß Sandra Stakenkötter.