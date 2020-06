Neue Bücher für alle lesebegeisterten Kinder wurden bereits angeschafft und stehen dann zur Mitnahme bereit. Ab sofort sind Anmeldungen für den Sommer-Leseclub für alle Kinder und Jugendlichen möglich. Die Anmeldeflyer werden an der Grundschule Füchtorf verteilt, alle anderen Kinder und Jugendlichen können sich den Flyer in der Bücherei abholen. Am Mittwoch, 24. Juni, werden von 14 bis 16 Uhr die Logbücher ausgegeben und erstmals Medien ausgeliehen. In den Ferien gibt es dann jeden Mittwoch von 14 bis 16 Uhr eine Extra-Öffnungszeit unter Beachtung der Corona-Vorgaben nur die Sommer-Leseclub-Teilnehmer.

Alle Logbücher müssen bis zum 23. August abgegeben werden. Dann erhalten die Teilnehmer jeweils eine Urkunde und eine kleine Überraschung. Ob es eine Abschlussveranstaltung gibt, hängt von der weiteren Entwicklung ab. Der Sommer-Leseclub wird durch das Kultursekretariat NRW Gütersloh und das Ministerium für Kultur und Wissenschaft gefördert.

Für alle, die gerne Lesen oder Hörbücher genießen, ist die Bücherei am Donnerstag von 15 bis 17 Uhr und am Sonntag von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Zurzeit erfolgt die Ausleihe noch auf Zuruf an der Trennwand. Alle Medien sind auch unter https://opacportal.bistum-muenster.de/sassenberg zu finden. Dort können im Bestand gestöbert werden, Vorbestellungen vorgenommen und ausgeliehene Medien verlängert werden. Auch eine Anmeldung für die Teilnahme an libell-e.de für alle Freunde von e-books und e-audios ist möglich.