Am vergangenen Dienstag tagte die CDU-Fraktion im Feuergerätehaus in Sassenberg, um die anstehende Ratssitzung kommenden Dienstag zu besprechen und vorzubereiten. Neben den Themen, die auf der Tagesordnung der Ratssitzung stehen, ist auch die allgemeine politische Lage durch die Corona-Krise diskutiert worden. Vor allem welche Auswirkungen auf Füchtorf und Sassenberg zukommen könnten.

„Im Rahmen der weiteren Diskussion entstand das Einvernehmen, dass zurzeit niemand die weitere Entwicklung abschätzen kann, sowie welche Auswirkungen es noch auf die Stadt Sassenberg haben wird“, so Freddy Holz , CDU Pressesprecher. „Bisherige Erkenntnisse und Entwicklungen müssen geprüft und in einen neuen Handlungsrahmen überführt werden. Daher beantragen wir ein Dorfentwicklungskonzept für Füchtorf und die aktive Umsetzung von Maßnahmen aus dem ISEK. Somit werden die erforderlichen Erkenntnisse und Sachverhalte erarbeitet, um auf zukünftige Förderungen, die uns heute noch nicht mal bekannt sind, schnell und zeitnah zurückzugreifen zu können. Des Weiteren werden damit der Stadt nachhaltig Chancen auf der einen Seite erarbeitet, die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts – Digitalisierung, Klimawandel, Energiewende, etc. – in ihre Entwicklung besser zu integrieren. Auf der anderen Seite erhalten wir die Möglichkeiten unsere wertvollen Plätze, Gebäude & Treffpunkte zu erhalten und zu bewahren“, teilt Holz in der Pressemitteilung weiter mit.

Die Erarbeitung und Umsetzung solcher Konzepte, kann nur im Austausch und durch die Interaktion mit allen Beteiligten des gesellschaftlichen Lebens erfolgen, so weiter in der Mitteilung.