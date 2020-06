Nein, im MDR-Garten ist nicht Saure-Gurken-Zeit. Gurken sind aber ein Renner in jedem Gemüsegarten, findet Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig . Dass sie mehr als nur Wasser enthalten, erfährt das Publikum am Sonntag, 21. Juni, ab 8.30 Uhr im MDR-Fernsehen. Welche Vitamine und weiteren Inhaltsstoffe in Schale und Fleisch von Gurken sind, erklärt Gärtnermeisterin und Saatgutexpertin Hanna Strotmeier aus Füchtorf. Wer es noch früher erfahren will, kann bereits um 9 Uhr in der ARD-Mediathek den Bericht aufrufen.

Welche Vitamine und weiteren Inhaltsstoffe in Schale und Fleisch von Gurken sind, das verrät Moderatorin Diana Fritzsche-Grimmig in der aktuellen Ausgabe von MDR Garten.

Über Sorten und Pflanzmöglichkeiten lässt sich Diana Fritzsche-Grimmig von Gärtnermeisterin Hanna Strotmeier informieren. Die Saatgutexpertin aus Füchtorf im Münsterland stellt aber nicht nur verschiedene Gurkensorten vor, sondern zeigt im MDR Garten auch, was gegen Schädlingsbefall gemacht werden kann.

Die Themen der Sendung im Überblick: Kiesgärten – keineswegs nur Steinhaufen und tote Flächen; Gartenmeister – nicht nur hierzulande bekannt; Gurken – grünes Gemüse mit hoher Beliebtheit.

Der MDR-Garten ist die Ratgebersendung fürs Grüne und läuft immer sonntags 8.30 Uhr im MDR Fernsehen und am darauf folgenden Samstag ab 12.15 Uhr als Wiederholung. Die Sendung steht ein Jahr lang in der ARD-Mediathek.

