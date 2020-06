„Endlich dürfen wir wieder richtig!“ - Der Spielmannszug nahm nach der Corona-Zwangspause den Probenbetrieb kurzfristig wieder auf. Vor wenigen Wochen war die Probe schon wieder in kleinen Gruppen möglich, aufgeteilt auf die verschiedenen Stimmen und Instrumente.

Vor den erneuten Lockdown sorgte das gute Wetter dafür, dass sich alle Musiker wieder gemeinsam um den guten Ton kümmern können. In den nächsten Wochen wird der Verein hoffentlich immer freitags um 19 Uhr an verschiedenen Standorten die Gesamtprobe durchführen. Natürlich unter Einhaltung aller bekannten Sicherheitsmaßnahmen und Hygienebedingungen. Die jüngste Probe startete der Verein auf einem Privatgrundstück in der Bauerschaft Velsen, dort hätte am selben Wochenende auch das Schützenfest stattgefunden. Vielleicht hat sich der ein oder andere Nachbar über die musikalische Unterhaltung gefreut, hofft der Spielmannszug.