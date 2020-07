Badesaison am Feldmarksee startet am Freitag

Sassenberg -

Eigentlich sollte das Strandbad der Stadt Sassenberg am Feldmarksee schon am vergangenen Samstag öffnen. Doch der erneute Lockdown auch im Kreis Warendorf hatte der Stadt und potenziellen Badegästen, die das sommerliche Wetter im und am kühlen Nass genießen wollten, einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun aber ist es endlich soweit: Ab Freitag, 3. Juli, soll das Strandbad öffnen.