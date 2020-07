Zeitgleich dürfen zwei Leser die Räume der Bücherei unter Beachtung der Corona-Hygienevorschriften betreten, heißt es in einer Pressemitteilung. Dazu zählten Mindestabstand, Mundschutz und die Desinfektion der Hände.

Für alle, die gerne lesen oder Hörbücher genießen, ist die Bücherei donnerstags von 15 bis 17 Uhr und sonntags von 10 bis 12 Uhr geöffnet. Anmeldungen für den Sommer-Lese-Club können für die Kinder noch erfolgen. Zur Zeit erfolgt die Ausleihe auf Zuruf an der Trennwand. Alle Medien sind auch unter https://opacportal.bistum-muenster.de/sassenberg zu finden. So können am heimischen PC im Bestand gestöbert, Vorbestellungen vorgenommen und ausgeliehenen Medien verlängert werden. Auch eine Anmeldung für die Teilnahme an libell-e.de für alle Freunde von e-books und e-audios ist in der Bücherei möglich.