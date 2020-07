Zahlreiche Veranstaltungen sind bereits abgesagt worden, weitere geplante werden ebenfalls nicht möglich sein. „Die Corona-Pandemie hat bereits zu einem Verbot vergleichbarer Großveranstaltungen bis Ende Oktober geführt. Es ist weiterhin nicht absehbar, ob und in welchem Umfang ein Allerheiligenmarkt in diesem Jahr stattfinden könnte“, heißt es seitens des Gewerbeverein-Vorstandes. Gänzlich unklar sei, welche Auflagen im Falle der Erlaubnis zu erfüllen wären. „Auf der anderen Seite müssten die ausnahmslos ehrenamtlich tätigen Planungsverantwortlichen spätestens jetzt voll in die Planungen einsteigen.“

Die Stadt Sassenberg teilte ebenfalls vorausschauend mit, dass der Markt aller Wahrscheinlichkeit nach in seiner gewohnten Form nicht genehmigungsfähig und in abgeänderter Form bei Einhaltung aller erdenklicher Auflagen nur sehr schwer umzusetzen sein würde. Diese unsichere Lage macht es praktisch unmöglich, konkrete Planungen anzustellen. „Eine alle Eventualitäten berücksichtigende Planung kann von den Ehrenamtlichen jedenfalls nicht geleistet werden. Die Absage ist die konsequente Folge.“

Der Gewerbeverein bittet um Verständnis bei allen Beteiligten, insbesondere den Mitgliedern, den alljährlich vertretenen Vereinen, den Schaustellern, den Geschäftsleuten und Gewerbetreibenden, den Gastronomen und Imbissbetreibern sowie nicht zuletzt bei den Bürgern der Stadt sowie den Besuchern des Marktes. „Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen. Wir hoffen auf ein zahlreiches Wiedersehen im nächsten Jahr.“