„Die Kaiser Wilhelm begrüßt sie ganz herzlich an Bord!“ Der nostalgische Dampfer – der letzte mit Kohle befeuerte Fahrgast-Raddampfer der Welt – ist startklar für eine Tour auf der Elbe, die sogar bis nach Hamburg führen kann. Willkommen in Lauenburg. 40 Kilometer südöstlich der Hansestadt-Metropole fasziniert die malerische Schifferstadt, umgeben von viel Natur und Wasser, die wie gemacht sind, um Kanu und auch Paddel zu leihen und damit „in den See zu stechen“. Auch zu Fuß und auf dem Rad bietet das Herzogtum Lauenburg Richtung Ostsee Entdeckungspotenzial.

Mitten durch farbenfrohe Mischwälder, vorbei an mystischen Hochmooren, imposanten Gutsanlagen und kristallklaren Badeseen. Abtauchen sollte man unbedingt auch in den verwinkelten Gassen von Lauenburgs Altstadt. Denkmalgeschützte Fachwerkhäuser bilden dort eine historische Kulisse. Ruhig mal einen Gang runterschalten: Denn, dass gemütliche 18 Stundenkilometer einen auch voranbringen können, beweist der TaBuLa. Der elektrische Shuttle-Bus schlängelt sich sanft über das Kopfsteinpflaster der Gassen – und das autonom, also ganz ohne Fahrer. Bis zu sechs Personen finden Platz; der Bus ist die Verbindung zwischen Altstadt und Oberstadt. Und das kostenlos.

Kulinarisch voll auf seine Kosten kommt, wer bei der „Kochgräfin“ Station macht. In ihrem Lille Eventhus bietet Corinna Graf tolle Angebote wie Bekocht-werden-Pakete oder Wir-kochen-gemeinsam-Pakete, inklusive Weinproben. Auf den Geschmack gekommen? So oder so: Danach ist Relaxen angesagt, zum Beispiel im Element.

