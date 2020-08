Neue Räume in der Nikolausschule

Am Mittwoch geht die Schule wieder los, am Donnerstag werden die Erstklässler eingeschult. Alles wie immer? Nein, weit gefehlt, denn Corona sorgt nach wie vor für Einschränkungen. An den drei Grundschulen gibt es deshalb eine etwas abgespeckte Einschulungsfeier, aber es gibt eine. „Wir sind froh, das wir es so machen können“, sagt Maria Erdmann, Leiterin der Johannesschule . Stefanie Dilla-Kehl , Leitern der Nikolausschule, sieht das genauso: „Wir machen es uns trotzdem nett.“

Das Konzept ist an den Grundschulen relativ ähnlich. Den Auftakt macht die Johannesschule um 8 Uhr, es folgt die Nikolausschule um 9 Uhr und die Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule um 10 Uhr. Los geht es in den beiden Sassenberger Schulen mit einem ökumenischen Wortgottesdienst, der im Freien abgehalten wird. „Wir bilden Dreiergruppen mit Stühlen, das heißt, dass jedes Kind zwei Begleitpersonen mitbringen kann“, erklärt Stefanie Dilla-Kehl. Wenn der Platz erreicht ist, darf auch der Mund-Nase-Schutz abgenommen werden.

„ Bei uns sagen die Zweitklässler ein Gedicht auf. Wir hatten ja kaum Zeit, irgendetwas einzustudieren. Bei uns sagen die Zweitklässler ein Gedicht auf. Wir hatten ja kaum Zeit, irgendetwas einzustudieren. “ Stefanie Dilla-Kell

Christiane Brenne wird in Sassenberg auf dem E-Piano für den musikalischen Rahmen sorgen und darf auch singen, da sie genug Abstand zu den Besuchern haben wird. „Die Kinder können Bewegungen machen.“ Nach dem Gottesdienst halten die Schulleitungen eine kleine Ansprache, und es gibt ein kleines Programm. „Bei uns sagen die Zweitklässler ein Gedicht auf. Wir hatten ja kaum Zeit, irgendetwas einzustudieren“, sagte Dilla-Kell .

Nach den Ansprachen und dem kleinen Programm geht es dann auch schon in die Klassen für ein erstes Kennenlernen.

Für alle anderen Grundschüler beginnt bereits am Mittwoch wieder der Unterricht. In der Klasse müssen sie dabei keinen Mund-Nasen-Schutz tragen. „Nur auf den Verkehrswegen, das heißt, auf den Schulgängen, auf dem Weg zur Toilette oder wenn sie ihren Platz verlassen“, erklärt Stefanie Dilla-Kehl. Auch auf dem Schulhof muss der Schutz getragen werden, aber sie dürfen wieder alle gemeinsam den Schulhof nutzen. Sport findet nur im Freien, aber dann natürlich ohne Maske statt.

Es gibt noch ein paar Einschränkungen, zum Beispiel im Musikunterricht, in dem nicht gesungen werden darf. Die Religionsgruppen dürfen eingerichtet werden. „Wir haben versucht, dass der Unterricht ansonsten hauptsächlich bei der Klassenlehrerin stattfindet, damit es so wenig Wechsel wie nötig gibt.“ Stefanie Dilla-Kell lobt dabei ihr Kollegium, denn auch die älteren Lehrerinnen werden da sein. „Es sind alle an Bord, da muss ich mal eine Lanze für die Kollegen brechen.“

Die Nikolausschule hat zum Schulstart endlich mehr Platz, denn der neue Anbau steht zur Verfügung. „Die Schlussabnahme durch das Bauamt ist in den Ferien erfolgt“, bestätigt Bürgermeister Josef Uphoff auf WN-Nachfrage. „Alles ist so gut wie fertig. Das Mobiliar kommt jetzt, die neue Küche ist eingebaut und der IT-Raum eingerichtet“, freut sich die Schulleiterin über neue Möglichkeiten. Im IT-Raum stehen 16 Computer-Arbeitsplätze zur Verfügung, aber Stefanie Dilla-Kell hat noch einen kleinen Traum: „Ich würde gerne analog und digital verbinden und eine Schülerbücherei mit Sitzmöglichkeiten einrichten.“