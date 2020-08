Für acht junge Leute war der 2. August der Auftakt für die Ausbildung bei der Westfälischen Fleischwarenfabrik Stockmeyer. Zwei von ihnen werden in den kommenden Jahren Industriekaufleute, zwei weitere erlernen den Beruf der Fachkraft für Lebensmitteltechnik. Außerdem werden ein Industriemechaniker, ein Elektroniker für Betriebstechnik und zwei Maschinen- und Anlageführer ausgebildet.

„Wir freuen uns, auch in diesem Jahr wieder so viele junge Menschen bei ihrem Start ins Berufsleben begleiten zu dürfen“, sagt Personalreferentin Karen Aldejohann. „Sie können sich auf eine qualifizierte Ausbildung freuen, denn die Förderung des eigenen Nachwuchses liegt auch in unserem eigenen Interesse. Aufgrund des Fachkräftemangels ist es für uns existenziell, die Fachkräfte von morgen selbst auszubilden. Sie bilden den Grundstock unseres Erfolges.“

Zum Auftakt der Ausbildung lernten die neuen Azubis die Ausbilder, die Geschäftsführung und den Betriebsrat kennen. Danach ging es mit dem traditionellen Willkommensprogramm weiter: Nach einem gemeinsamen Frühstück standen ein ausführlicher Betriebsrundgang und eine Einführung zum Thema Arbeitssicherheit und Hygiene auf dem Programm. Zudem lernten die Berufsanfänger ihre Paten kennen, die ihnen in den kommenden Wochen mit Rat und Tat zur Seite stehen werden. Sie helfen dabei, den Einstieg in den Beruf zu erleichtern.