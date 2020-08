102 Rehkitze gerettet

Die Rehkitzrettung Meinersmann hat auch in diesem Jahr wieder viele Tiere vor dem sicheren Tod bewahrt. Die Bilanz kann sich sehen lassen. An 40 Einsatztagen (auch mehrere Stationen mit Feldwechsel nacheinander) wurde die Drohe 263 Mal gestartet hatte 69 Stunden reine Flugzeit und legte dabei 424 Kilometer zurück. Dabei überflog sie über 800 Hektar Fläche. Mit Erfolg: Fasanen, Hasen, und 102 Rehkitze wurden auf diese Weise gerettet.

Rehkitze pressen sich bei Gefahr platt an den Boden (Drückinstinkt). In der Natur macht dieser Instinkt Sinn: Muttertiere verstecken ihre Jungtiere in hohen Gräsern und kehren nur zum Säugen zu ihren Kitzen zurück. So locken sie keine Fressfeinde in die Nähe ihres Nachwuchses. Nähert sich trotzdem ein Feind, duckt sich das Rehkitz flach auf den Boden und ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen. Auch für den Menschen nicht.

Und so fallen jedes Jahr deutschlandweit hunderttausende Tierkinder Mähmaschinen zum Opfer, denn geboren werden sie vorzugsweise im Mai und Juni genau zur Zeit der Grünfutterernte. Früh morgens (oder nachts) werden die zu mähenden Flächen per Drohne abgeflogen (manuell oder automatisch mit vorprogrammierter Flugbahn), die Wärmebildkamera erkennt aufgrund der Wärmeunterschiede Bodenoberfläche zu beispielsweise Lebewesen eine Differenz, welche grafisch/radiometrisch auf den Bildschirmen angezeigt wird. Die mit Funkgeräten ausgestatteten Läufer werden präzise dorthin gelotst – zur besseren Orientierung auch unter dem Scheinwerferlicht der Drohne. Beim Fund eines Lebewesens wird das Tier unverzüglich mittels eines umgedrehten Korbes gesichert, welcher mit Fahnenstangen fixiert wird.

Erst wenn alle Felder abgeflogen und alle Tiere gesichert sind, werden diese vor dem Mähen samt Korb außerhalb des Gefahrenbereiches zu einem Alternativplatz gebracht und wieder gesichert. Die endgültige Freilassung erfolgt erst nach dem Mähen, um ein Rücklaufen der Tiere zu der alten Liegestelle zu verhindern.

Problematisch sind die Tiere, die sich nicht einfangen lassen, sofort bei der Ankunft der Läufer flüchten. Bei den flüchtenden Rehkitzen (sogenannte Abspringer) besteht die höchste Gefahr des Zurückkommens (Treffpunkt mit der Mutter). Sie fliehen vor den Menschen, aber nicht immer vor den Maschinen (Drückinstinkt), obwohl sie schnell laufen können, werden sie dann trotzdem getötet. Daher wird in solchen Fällen bei dem Mähen (so sollte es sein) nochmals im größeren Abstand vorhergelaufen, um die Tiere wieder raus zu scheuchen und das Feld zu sichern. Eine Alternative ist das Fliegen per Drohne vor dem Mähwerk. Bei Erkennung eines Tieres sofortiger Stop, absolut zeitaufwendig und daher nicht immer machbar.