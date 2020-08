Die FWG Sassenberg Füchtorf hat sich am Mittwoch mit insgesamt über 40 Teilnehmern zur Fahrradtour durch Füchtorf aufgemacht. Der Treffpunkt für die Tour war im Gewerbegebiet Osteresch beim zweiten Standort der Firma Hörstkamp Trenntechnik GmbH. Nach der Begrüßung und kurzer Beschreibung der aktuellen Situation und Auftragslage durch Tobias Hörstkamp wurde gruppenweise die Halle mit den Maschinen besichtigt. Bereits in der Einführung wurden einige der aktuellen Probleme für die Firma deutlich. Auf Grund der schlechten Internetverbindungen in den Außenbereichen werden die Zeichnungsdaten und Maschinenprogramme zum Teil mit Hilfe eines USB Sticks auf altherkömmliche Weise zwischen den Standorten ausgetauscht. „Daran muss etwas geändert werden, da es sehr viel Zeit in Anspruch nimmt und damit Kosten verursacht.“ Außerdem ist das Unternehmen auch platzmäßig bereits wieder sehr beengt. Die FWG Verantwortlichen bekräftigten, dass sie sich bereits dieses Problems in Form eines Antrages an die Stadt angenommen haben.

Durch den Osteresch und die Füchtorfer Außenbereiche ging es dann zum Hauptstandort am Waterort. Dort angekommen führten Junior und Senior zusammen mit den Mitarbeitern die Gruppen durch die Gebäude. Firmenbereiche, Tractorpulling-Gelände und die Green Monster waren natürlich für alle Teilnehmer sehr interessant. Fragen kamen zu allen Bereichen auf und wurden entsprechend kompetent beantwortet und diskutiert. Bevor es dann zum Ausklang des Abends ging berichtete Franz-Josef Linnemann noch über den derzeitigen Stand der Planungen zum Thema Internet, Glasfaserkabel und den Zeitplan. Einen besonderen Dank sprachen die FWGler Familie Hörstkamp und ihren Mitarbeitern aus. Diese wiederum gelungene Informationsveranstaltung für alle Bürgerinnen und Bürger wollen die FWGler auch in Zukunft zu aktuellen Themen durchführen.