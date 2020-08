66 Fünftklässler werden heute ihren ersten Tag in der Sekundarschule verbringen. Aber durch Corona ist in diesem Jahr alles anders. „Wir haben Maskenpflicht für das gesamte Schulgebäude und für den Schulhof. Das heißt, dass auch im Unterricht Masken getragen werden müssen“, erklärt Jürgen Schürenkamp. Dies sei für alle Beteiligten eine große Herausforderung, aber anders sei es nicht machbar, da der Sicherheitsabstand in den Klassen nicht eingehalten werden könne. „Das ist bei den jetzigen Temperaturen definitiv noch einmal schwieriger, das potenziert die Herausforderung.“ Er habe selbst in den vergangen Tagen am eigenen Leib erlebt, wie anstrengend das Tragen des Mund-Nase-Schutzes in Besprechungen sei. „Wir müssen sehen, was machbar ist. Die Eltern können sich sicher sein, dass wir alles tun, um Infektionen zu vermeiden, aber auch, um den Schulstart zu erleichtern.“ Das Schuljahr selbst sei normal geplant, allerdings gebe es bin Ende Januar noch keinen Nachmittagsunterricht,