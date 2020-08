Geschäftsführer Christian Schöne und Mitarbeiter Dennis Becker erläuterten der Besuchergruppe das Herstellungsverfahren des Baustoffes vom Gießvorgang über das Sägen der Rohlinge (der sog. „Kuchen“) bis zur Verpackung der gebrannten Steine. „Das Unternehmen baut den benötigten Sand vor Ort ab und verarbeitet ihn direkt weiter“, so Landrat Dr. Olaf Gericke . „So muss er nicht aufwendig über See- oder Luftwege transportiert werden.“ Das Unternehmen fühlt sich wohl im Kreis Warendorf: „Wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Kreis“, sagte Christian Schöne.

Zurück in Sassenberg besuchten die Radfahrer den Feldmarksee. Besonderes Highlight an dem qualitativ ausgezeichneten Badegewässer ist das neue Mehrzweckgebäude in Form eines Piratenschiffs. Auf dem „Schiffsdeck“ ist ein großzügiger Sitzbereich für die angrenzenden Gastronomiebetriebe entstanden – Urlaubsgefühl inklusive.

Bürgermeister Josef Uphoff ist stolz auf das neue Aushängeschild: „Die Besucher kommen von weit her, um sich am Feldmarksee zu erholen und Ruhe zu finden. Unser neues Piratenschiff sorgt dabei für besondere Begeisterung.“

Sowohl Landrat als auch Bürgermeister betonten die gute Zusammenarbeit der Verwaltungen. „Gerade in diesem herausfordernden Jahr hat sich unser kurzer Draht besonders bewährt“, war das Fazit des Ausfluges.