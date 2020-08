In knapp 40 Jahren hat sich im Fensterbau eine Menge verändert. Damals spielte eine vernünftige energetische Dämmung noch keine große Rolle. Auch die Isolierungen zwischen Fenster und Wand waren noch nicht ausgreift, wie sich jetzt auch im Rathaus gezeigt hat. Denn so alt waren die Fenster, die im nördlichen Anbau in der vergangenen Woche ausgetauscht worden sind.

Die 14 großen Fensterfronten – jeweils sieben auf der Vorder- und der Rückseite – sind nun durch modere und energetisch wirksame Alufenster ersetzt worden. Dazu kamen weitere sieben kleinere Fenster in fünf verschiedenen Büros. „Die Dämmwerte sind natürlich deutlich besser als vor 40 Jahren“, berichtet Bürgermeister Josef Uphoff . Die Maßnahme sei die Umsetzung des zweiten Bauabschnittes. Der erste wurde im Jahr 2018 verwirklicht, und der dritte Bauabschnitt ist für 2021/22 geplant. Dann sollten die Fenster im Sitzungssaal und im Altbau erneuert werden.

Die Kosten für die Fenstersanierung betragen rund 120 000 Euro, dabei werden 22 000 Euro als Mittel aus dem Konjunkturinvestitionsförderprogramm abgerufen. Es war die Restsumme von ursprünglich 275 000 Euro und musste in diesem Jahr genutzt werden. Zuvor hatten bereits im Jahr 2016 die Johannesschule und die Füchtorfer Grundschule sowie in 2018 das Rathaus im ersten Bauabschnitt davon profitiert.

Aber den Kosten stehen natürlich auch künftige Einsparungen bei den Energiekosten gegenüber. „Wir sparen rund 25 000 Kilowattstunden pro Jahr allein durch die Fenster ein. Das sind zwar nur rund 2000 Euro pro Jahr, aber die Wirtschaftlichkeit erhöht sich deutlich, weil auch die Laibungen der Fenster isoliert werden“, erklärt Uphoff. Außerdem sei die Maßnahme auch für den Klimaschutz wichtig.

„Die Arbeiten sind von Montag bis Freitag gelaufen, die Vorarbeiten in der Woche davor. Ein Kompliment an alle beteiligten Firmen“, lobt Hochbautechniker Marcel Krieft den reibungslosen Ablauf. Beteiligt waren Fensterbau Brügge aus Greffen, Tischlerei Hagemeyer aus Füchtorf und für die Malerarbeiten Zurwieden aus Sassenberg. Sie sorgten dafür, dass alles schnell und sauber erledigt wurde.