Das war rückblickend eine spannende Saison für die Brieftaubenzüchter der Reisevereinigung Versmold. Lange war im Frühjahr aufgrund der aktuellen Corona-Situation nicht klar, ob überhaupt eine Flugsaison stattfinden könnte. Jedoch durch Erarbeitung eines Hygienekonzeptes und der Tatsache, dass jeder Züchter eine ihm vorgegebene Uhrzeit hatte, um seine Tiere in den Transporter zu setzen, wurden die Sicherheitsabstände eingehalten und die Distanzflüge für die Tiere konnten starten.

Der erste Flug fand Mitte Mai mit einer Entfernung von 200 Kilometern statt. Die Tiere waren nach der langen Winterpause hochmotiviert und erreichten zügig ihre Heimatschläge. Danach ging es Woche für Woche auf immer größere Distanzen. Während des Lockdowns für die Kreise Warendorf und Gütersloh mussten die Flüge pausieren. Danach ging es im geplanten Flugverlauf weiter. Die längste Flugstrecke, die bewältigt werden musste, lag bei 500 Kilometern. Dieses setzten die Brieftauben mit einer Fluggeschwindigkeit von bis zu 83 Stundenkilometern sehr gut um.

Der letzte der insgesamt elf Preisflüge brachte die Entscheidung über die Meisterschaft der Brieftauben-Reisevereinigung Versmold. Da neun Züchter nach dem zehnten Flug noch Chancen auf den Gesamtsieg hatten, gestaltete sich der 11. Flug am 1. August extrem spannend. Der Auflass für die Tauben des Regionalverbandes 416, zu dem auch die Tauben aus Versmold gehören, erfolgte in Höchstadt an der Aisch, 325 Kilometer Entfernung, um 7 Uhr.

David, Angelika und Stefan Kleine Wächter vom Verein Derby Füchtorf sicherten sich mit einem sehr guten Ergebnis vier von fünf maximal zu erreichenden Wertungspreisen. Damit schoben sie sich mit einem Gesamtergebnis von 46 Preisen und 3227 As-Punkten für die Schnelligkeit an den anderen Konkurrenten vorbei und belegten in der begehrtesten Brieftauben-Meisterschaft der RV Versmold den ersten Platz. Der Vorsprung der entscheidenden Taube betrug minimale 35 Sekunden an diesem Flugtag. Insgesamt flogen die fünf Tiere der Wertungsmannschaft während der Saison zusammen 19 090 Kilometer. Ein so knappes Ergebnis hatte es in den vergangenen Jahren nicht gegeben.

Bei diesem Finale waren 18 Züchter der RV dabei. Familie Kleine Wächter konnte zudem mit der schnellsten Taube an diesem Tag aufwarten. Die Siegertaube war um 10.52 Uhr daheim. Den zweiten Platz belegte auch ein Tier dieser Züchter. Der dritte Platz ging an Hubert und Frank Möllenbeck vom Verein Ohne Furcht Glandorf.

Nun stehen bald die ersten Wertungsflüge für die Jungtauben auf dem Reiseplan. Es erfolgten bereits drei erfolgreiche Trainingsflüge über 60, 75 und 100 Kilometern Entfernung.