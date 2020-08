Digitalisierung muss dringend ausgebaut werden

Jedes Kind braucht einen Zugang zu digitaler Bildung. Darin sind sich Bund, Länder und Politiker aller Couleur einig. Auch für Bürgermeisterkandidat Johannes Philipper sind die Bereiche Digitalisierung und Bildung für die Zukunft des Landes von primärer Bedeutung. Da ist er ganz einer Meinung mit Johannes Vogel .

Der MdB und Generalsekretär der FDP-NRW war auf Einladung Philippers nach Sassenberg gekommen, um sich mit Philipper und einigen Wahlkreiskandidaten der FDP darüber auszutauschen, wie weit die Digitalisierung in Sassenberg gediehen ist. „Außerdem unterstütze ich gerne den „coolen Bürgermeisterkandidaten“ bei seinem Wahlkampf, so Vogel.

Trotz der relativ guten Ausstattung der Sekundarschule und der bisherigen Entwicklung des Glasfaserausbaus, über die Johannes Philipper seinen Gast vor der Schule informierte, befand letzterer, dass Deutschland bei der Digitalisierung gnadenlos hinterher hinge.

Der Digitalpakt Schule, in dessen Rahmen Schulen, Lehrer und Schüler mit digitaler Technik ausgestattet werden sollen, gehe seiner Meinung nach zwar in die richtige Richtung. Um daraus ein Erfolg werden zu lassen, bedürfe es aber einer guten Zusammenarbeit zwischen Ländern und Kommunen. Nach Meinung Vogels reiche eine vernünftige Hardware allein nicht aus. Damit diese funktioniere, müssten erst die Voraussetzungen dafür, wie etwa ein gut funktionierendes Netz, geschaffen werden. Um das Equipment dauerhaft anwenden zu können, müssten auch Lehrer und Kinder dementsprechend digital geschult werden. „IT sollte ein Lernfach in der Schule werden, damit die Geräte und die digitalen Lernangebote auch von zuhause genutzt werden können,“ so Vogel, der wie Philipper für dementsprechende einheitliche Standards in den Lehrplänen plädierte.

„Man muss lernen, anders zu lernen und auch zu lehren“, fasste Sandra Niemerg die Herausforderung der Zukunft für alle Beteiligten zusammen. Kai Offers wünschte sich, dass jeder Schüler digital ausgestattet wird, damit ein Weiterlernen auch in Corona-Zeiten jederzeit möglich sei.

Über die Problematik schlechter Vernetzung und Verbindungen konnte Rolf Dahlhaus berichten. Wie der Geschäftsmann, dessen Betrieb im Außenbereich liegt, sagte, sei der Ausbau der Glasfaser in den Außenbezirken lange überfällig. Zudem wusste Dahlhoff von digital schlecht ausgestatteten Berufsschulen zu berichten, an denen sich bis zu drei Schüler einen PC-Platz teilen.

Ein weiteres wichtiges Thema seien Förderprogramme und Fördergelder und das Wissen, wie man sie generiere. „Ein Bürgermeister, der das Thema Digitalisierung und Bildung voranbringt, kann hier einen entscheidenden Unterschied machen“, lobte Vogel das Engagement Philippers.