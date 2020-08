Die Ratsfraktion Bündnis 90/Die Grüne nhaben sich bei der Firma Ross über Lastenräder informiert und bringen einen Antrag auf den Weg, um die Anschaffung von Lastenrädern durch Fördermittel zu unterstützen. Für das Jahr 2021 sollen 5000 Euro Fördersumme in den Haushalt eingestellt werden. „Hiermit sollen die Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt motiviert und unterstützt werden, ein Lastenfahrrad anzuschaffen und so weiter vom Auto unabhängiger im Stadtverkehr ihre Einkäufe erledigen zu können“, teilen die Grünen mit.

„Wir wünschen uns eine gefächerte Förderung je nach Art des Lastenrades von der Stadt Sassenberg. Einen Antrag auf eine Fördersumme können Einzelpersonen, Familien, eine Gruppe, sowie Firmen in Anspruch stellen. Wir möchten damit mehr in Richtung Fahrrad, weg vom Auto in der Innenstadt erreichen.“

Der Antrag kann auf der Homepage www.gruene-sassenberg.de eingesehen werden.