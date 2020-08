Seit nunmehr drei Jahren beherrscht der Eichenprozessionsspinner die Schlagzeilen. Die Beseitigung beziehungsweise Minimierung seiner klimabedingt massenhaft vorkommenden Raupen mit ihrem Gefährdungspotenzial für Mensch und Tier verlangt den Kommunen ärgerlich hohe personelle und finanzielle Anstrengungen ab.

Doch kommen in unserer heimischen Natur auch beeindruckend schöne, leider selten gewordene Insekten vor, die sich so gar nicht in den Vordergrund drängen, niemandem schaden und im Verborgenen leben. Ihr Bestand ist zunehmend gefährdet und manchmal wissen wir nicht einmal von ihrer Existenz. Würde ihr Verschwinden überhaupt jemand bemerken?

Um dem Leitsatz des Verhaltensforschers Konrad Lorenz, „Man liebt nur, was man kennt, und man schützt nur, was man liebt“ Vorschub zu leisten, lohnt es sich, auch die Tierwelt unseres Naturschutzgebietes Tiergarten/Schachblumenwiese aufmerksam zu beobachten, denn dort kann es manchmal zu interessanten Zufallsbekanntschaften kommen.

So etwa mit dem „Braunen Bär“ und dem „Moschuskäfer“ zwei in diesem Naturschutzgebiet vorkommende Arten, die beide durch das Bundesnaturschutzgesetz besonders geschützt sind.

Der Braune Bär (Arctia caja) wird einerseits als einer unserer schönsten Nachtfalter beschrieben, andererseits aber auch als ein hochempfindlicher Kulturflüchter, der die Nähe des Menschen meidet und bei Landschaftsveränderungen und Besiedelung seinen Lebensraum aufgibt. Zudem gefährden ihn künstliche Lichtquellen, die er gern anfliegt.

Mit einer Spannweite von 4,5 bis zu 6,5 Zentimetern erreichen die auffällig gemusterten Falter eine beachtliche Größe. Mit ihren weißen Warzen und extrem langen schwarzen Haaren, die sich vorne und seitlich ins rötlichbraune färben, machen auch seine circa sechs Zentimeter großen schwarzen Raupen Eindruck.

Der Moschusbock (Aromia moschata) (nicht zu verwechseln mit dem eingewanderten schädlichen asiatischen Moschusbock) ist ein in unterschiedlichen Farbnuancen metallisch schimmernder Käfer mit mächtigen Fühlern, der bis zu vier Zentimeter lang werden kann. Einst nutzte man sein nach Moschus riechendes Hinterbrustdrüsensekret zum Parfümieren von Pfeifentabak. Für seine Entwicklung und seinen Fortbestand ist die eindrucksvolle Käferart auf feuchte Lebensräume angewiesen wie beispielsweise totholzreiche Weichholzauen mit Pappeln und Weiden oder Erlenbrüche.