Kinder werden sensibilisiert

Nora strahlt. Das ist zwar unter der Maske schwer zu erkennen, aber die Augen verraten es. Die Drittklässlerin hat das Glück, den Platz auf dem selbst gebauten Mähdrescher von Theo Steiling einzunehmen. Der Beelener Rentner hat es sich zur Aufgabe gemacht, den Kindern den Weg „Von der Aussaat bis zum Brot“ zu erklären. Am Donnerstag war zu Gast in der Wilhelm-Emanuel-von-Ketteler-Schule in Füchtorf.

Wie derzeit üblich hält sich auch Theo Steiling an die Hygienevorschriften. „Ich habe extra ein Band gespannt und eine Tafel mit Hygienehinweisen aufgestellt. Hier können sich die Kinder die Hände desinfizieren.“ Aber seine eigentliche Botschaft ist natürlich eine andere. Schulleiterin Marlies Borisch erklärte den Kindern zur Begrüßung, wie sie Theo Steiling kennengelernt hat. Das war vor zwei Jahren auf dem Warendorfer Fettmarkt und dort hatte er die Kinder mit seinem Vortrag begeistert. Also lud sie ihn kurzerhand nach Füchtorf ein.

„Ich möchte den Kindern die Wertschätzung für das tägliche Brot vermitteln“, sagt Steiling. Darum erklärt er alle Schritte, die notwendig sind, bis das leckere Brot auf dem Tisch stehen kann. Bevor er startet lässt er zwei Kinder einen großen Korb voller Brot hochheben. Sechs davon ergeben die Menge von 85 Kilogramm, die jeder Deutsche im Schnitt pro Jahr isst.

Am Anfang steht das Korn, also das Säen im Acker. Darum hatte Theo Steiling einen kleinen Acker aufgebaut, und zwei Kinder durften säen. Zur Vorbereitung hatte der Beelener bereits ein paar Samen vor vier Tagen in feuchte Watte eingelegt. Hier konnten die Drittklässler sehen, wie schnell daraus die ersten Halme entstehen.

„Was ist das Wichtigste, wenn gesät worden ist?“, wollte er von den Kindern wissen. Die Antwort kam recht schnell: „Sonnenschein und Regen“. Der Klimawandel sei mittlerweile deutlich zu spüren, denn die Böden litten unter der Trockenheit.

Wenn das Getreide hoch genug gewachsen ist, dann wird es geerntet. Theo Steiling hatte viele Ähren mitgebracht und zeigte, wie man eine Ähre mit den Händen mahlen kann, so dass die Körner übrig bleiben. „So trennt man die Spreu vom Weizen.“ Anschließend durften die Kinder das selbst ausprobieren und hatten viel Spaß dabei. „Aber das geht heute natürlich alles maschinell, und darum habe ich einen Mähdrescher mitgebracht.“ Den hat der Beelener selbst aus Schrott zusammengebaut und die Maschine ist funktionstüchtig. Schließlich hat er viele Jahre bei Claas gearbeitet und kennt sich bestens mit diesen Maschinen aus.

Er füllt einige Ähren in die Maschine, schmeißt die Maschine an, und Nora muss fleißig treten. Hinten kommen die Körner an, die nun zur Mühle gebracht werden müssen. Zur Veranschaulichung hat Steiling eine kleine Mühle mitgebracht, mit der er aus den Körnern Mehl macht. Dieses Mehl wandert nun zum Bäcker und wird schließlich zu Brot verarbeitet.

Theo Steiling hat viele Informationen rund um die verschiedenen Getreidearten mitgebracht und zeigt auch, was außer Brot noch produziert wird. Da gibt es Bier, Rapsöl, Cornflakes, Nudeln oder auch Popcorn, das aus Mais entsteht.

Der Beelener hat aber auch noch zwei ernste Themen, die er mit den Kindern bespricht. Zum einen gehe es um Armut und Hunger, und Steiling macht den Kindern klar, dass es nicht überall auf der Welt für die Kinder selbstverständlich ist, jeden Tag etwas zu essen zu bekommen. Im Kontrast dazu steht das zweite Thema „Überfluss und Verschwendung“. Der reiche Westen verbraucht Nahrungsmittel im Überfluss, und viele Nahrungsmittel werden sogar weggeschmissen oder verderben. Theo Steiling machte die Kinder auf diese Verschwendung aufmerksam. „Ich bin nicht arm und hatte nie Hunger, aber ich weiß, dass das Essen nicht selbstverständlich ist.“

Den 60-minütigen Vortrag hat Theo Steiling selbst entwickelt, und er wird von den Kreisverbänden bei seiner kleinen Mission unterstützt. Er ist immer gerne bereit, mit seinem Referat zu interessierten Schulen zu kommen.