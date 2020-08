Wir müssen mehr für die Jugend tun

Am 13. September entscheiden die Sassenberger und Füchtorfer Bürger darüber, wer ihr neuer Bürgermeister wird. Ist es der Amtsinhaber, oder wird sich einer der Herausforderer durchsetzen. Die Menschen interessiert zwar, welche politischen Aspekte die Kandidaten in die Waagschale werfen, aber sie möchten auch gerne wissen, welcher Mensch dahintersteckt. Darum hat sich WN-Redakteur Ulrich Lieber ganz dreist bei allen drei Kandidaten zum Frühstück eingeladen, um einmal die private Seite zu beleuchten. Heute stellt sich der Herausforderer Jörg Mondeel vor.

Wie alt sind Sie?

Mondeel: Ich bin 52 Jahren alt, geboren am 6. Mai 1968.

Welchen Beruf haben Sie erlernt?

Mondeel: Ich habe den Beruf des Maurers erlernt und habe hinterher studiert zum Bautechniker. Ich habe auch im Personenschutz gearbeitet, da ich hatte fünf Jahre ein eigenes Sicherheitsunternehmen. Das war von 1998 bis 2003. Ich lernte jemanden kennen, der für die Bundesregierung gearbeitet und sich selbstständig gemacht hatte. Der fragte mich, ob ich Lust hätte, für ihn bei den Filmpremieren von Columbia in Köln und Berlin zu arbeiten. Ich war früher Boxer und Handballspieler und passte gut in sein Team. Im Personenschutz haben wir die Stars vom Flughafen abgeholt und zum Hotel gebracht. Unter anderem Patrick Stewart, Will Smith oder Harrison Ford, mit denen ist man dann abends auch essen gegangen. Die waren alle sehr angenehm. Aber es rechnete sich irgendwann nicht mehr. Nach viele Weiterbildungen habe ich mich im Bereich Baubiologie, Baubetreuung und Beratung bei Schimmel und feuchte Wände selbstständig gemacht.

Wie sieht die erste Stunde des Tages aus?

Mondeel: Aufstehen, Kuss von meiner Frau, Badezimmer, Kaffee, Morgenlektüre, Nachrichten.

Wie sieht ein perfekter Vormittag aus?

Mondeel: Ausschlafen, dann in Ruhe frühstücken und eine schöne morgendliche Runde mit meinem Hund Diva drehen. Das ist perfekt. Sich dabei Zeit lassen können und die Natur genießen, aber auch mit anderen Leuten unterwegs reden.

Was sind Ihre Hobbys?

Mondeel: Der Hund ist Nummer eins. Diva ist ein böhmischer Rauhbart, so ähnlich wie ein deutscher Drahthaar. Ich wollte sie erst für meine Arbeit haben, damit sie Schimmel im Haus riecht. Aber der Vorbesitzer hatte einiges falsch gemacht. Diva ist ein Jagdhund und braucht drei bis vier Stunden Bewegung am Tag. Auch fahre ich gerne mit meiner Frau dem Fahrrad durch die Natur. Mich interessiert ja, was alles so im angrenzenden Umkreis passiert, da ist das Fahrrad hier schon ein klasse Fortbewegungsmittel.

Reisen Sie gerne? Wenn ja, wohin am liebsten?

Mondeel: Ich reise sehr gerne, vor allem sehr gerne Kurztrips. Am liebsten in die Niederlande. Zum einen, weil da noch ein Teil meiner Familie wohnt, und zum anderen darf man überall mit dem Hund hin. Bis zum Ijsselmeer sind es zweieinhalb Stunden.

Wo fühlen Sie sich zu Hause?

Mondeel: Ich fühle mich hier in Sassenberg zu Hause. Auch wenn wir aus dem Urlaub kommen, freue ich mich immer, wenn ich den Kirchturm sehe.

Wie erleben Sie die Corona-Zeit?

Mondeel: Ich erlebe sie ruhig, ruhiger als im Fernsehen gesagt wird. Ich glaube, dass wir auf dem Land nicht so eine große Problematik haben, wie in einer Großstadt. Klar müssen wir auf alles achten und den Mund-Nase-Schutz tragen, aber ich fühle mich nicht beeinträchtigt. Das schränkt doch nicht ein. Ich kann immer noch mit dem Hund raus oder mit dem Fahrrad fahren.

Welche Kindheitserinnerung hat sich besonders eingeprägt?

Mondeel: Es hat mich schon geprägt, als wir von Milte nach Warendorf gezogen sind, was nicht zu meinem Nachteil war. Ich war sieben Jahre alt, hatte gerade meine Freunde gefunden, dann musste ich da raus. Aus dem Dorf in die „Großstadt“ Warendorf.

Was würden Sie heute Ihrem jüngeren Selbst empfehlen.

Mondeel: Der jüngere sollte genau das gleiche machen. Ich wüsste nicht, dass ich irgendwas bereuen würde. Ich trauere meinen Entscheidungen nie hinterher.

Wofür sind Sie dankbar?

Mondeel: Ich bin dankbar für das Leben, das ich im Moment führe. Ich bin dankbar, dass ich so eine tolle Frau bekommen habe. Ich bin dankbar, hier zu sein, und nicht in einem Land, in dem es Hungersnöte gibt.

Wenn es eine Sache gebe, die Sie an sich ändern würden, was wäre das?

Mondeel: Ich bin zu gutmütig und lasse mich ausnutzen. Ich kann schlecht Nein sagen, das würde ich gerne können, zumindest privat. Geschäftlich sieht das zum Glück anders aus.

Welche Hoffnung haben Sie und welche Hoffnung haben Sie aufgeben?

Mondeel: Ich habe noch keine Hoffnung aufgegeben. Viele Hoffnungen haben sich erfüllt. Jetzt hoffe ich natürlich auf eine bessere Welt und weniger Krieg.

Können Sie über sich selbst lachen?

Mondeel: Wie verrückt, wie verrückt. Da habe ich überhaupt kein Problem mit.

Was können Sie nur mit Humor ertragen?

Mondeel: Den Ernst des Lebens. Teilweise die Politik. Da gibt es manchmal Entscheidungen, die man gar nicht verstehen kann und bei denen man nur mit Humor weiterkommt.

Wer darf Ihnen sagen, dass Sie falsch liegen?

Mondeel: Mir darf jeder sagen, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Ich bin kritikfähig.

Auf einer Skala von eins bis zehn, wie sensibel reagieren Sie auf Kritik?

Mondeel: Wenn zehn viel ist, dann würde ich sagen zwei bis drei. Denn ich habe ja den Fehler gemacht, da bin ich dann recht gelassen.

In welchen Bereichen sehen Sie Ihre größten Stärken und wo die größten Schwächen?

Mondeel: Meine größte Stärke ist die Zielstrebigkeit, meine größte Schwäche, dass privat schlecht Nein sagen kann.

Wenn es darauf ankommt: Reagieren Sie eher mit dem Kopf oder richten Sie sich nach dem Bauchgefühl?

Mondeel: Ich reagiere mehr mit dem Kopf, weil ich auch früher als Bautechniker Entscheidungen treffen musste, bei denen es um die Statik eines Bauwerkes ging. Da hilft Dir kein Bauchgefühl.

Was sind für Sie die wichtigsten Werte eines Menschen?

Mondeel: Ehrlichkeit und fleißig sein. Respektvoll mit anderen Menschen umgehen.

Wenn ich Ihre zwei engsten Freunde fragen würde, welche drei Eigenschaften Sie am besten beschreiben, was bekäme ich als Antwort?

Mondeel: Ehrlich, zielstrebig, lustig.

Womit kann man Ihnen eine Freude bereiten?

Mondeel: Mit einer Fahrradtour.

Was hat Sie dazu bewegt, das zu tun, was Sie heute tun?

Mondeel: Ich bin politisch sowieso immer dabei, habe mich aber die ganze Zeit immer gefragt, ob ich das als Zugezogener überhaupt in Sassenberg machen kann. Aber jetzt bin ich schon 20 Jahre Sassenberger und der Meinung, dass Herr Uphoff lange genug im Amt ist, und da möchte ich etwas gegen unternehmen.

Mit welcher Person des öffentlichen Lebens können Sie sich am ehesten identifizieren.

Mondeel: Politisch fand ich den Westerwelle, aber auch den Möllemann sehr gut.

Welchen Film muss man gesehen haben?

Mondeel: Den Film The Green Mile finde ich sehr sehr gut. Da ich auch selbst ein bisschen Reiki mache, finde ich den Film sehr interessant.

Was sind die wichtigsten kommunalpolitischen Aufgaben in der nächsten Legislaturperiode?

Mondeel: Es geht um den Drostengarten, Feldmarksee, ÖPNV, Digitalisierung sowie Innenstadtentwicklung in Sassenberg und Dorfentwicklung in Füchtorf. Wobei man in Sassenberg kaum noch von Innenstadt reden kann. Das ist hier fast nur noch eine Durchgangsstraße. Wir brauchen auch Sachen für die Jugend, die hat hier keine Freizeitmöglichkeiten. Da müssen wir eine Menge ändern. Das geht los mit einer vernünftigen Skaterbahn. Und keiner macht etwas für den sozialen Wohnungsbau. Wo bleiben denn die Wohnungen, damit wir hier auch mal sozial schwächere Leute unterbringen können? Wir können doch nicht nur von Menschen leben, die sich die Einfamilienhäuser leisten können. Und für die vierbeinigen Steuerzahler müssen wir unbedingt etwas machen. Wir nehmen 120 000 Euro an Hundesteuer im Jahr ein und tun nichts für die Hunde. Zum Beispiel eine Freilauffläche.

Wie stark werden Sassenberg und Füchtorf unter den Folgen von Corona zu leiden haben?

Mondeel: Finanziell wird Sassenberg da stark leiden müssen. Die Gewerbesteuereinnahmen sinken. Die Bevölkerung ist hingegen durch Corona sogar ein wenig zusammengerückt, habe ich den Eindruck. Da kommt uns die kleine Stadt entgegen.

Wie schätzen Sie Ihre Mitbewerber ein?

Mondeel: Herrn Uphoff schätze ich als Konkurrenz ein. Der ist ein ernstzunehmender Konkurrent. Der hat den Amtsinhaberbonus. Zu Herrn Philipper kann ich nur sehr wenig sagen, weil der erst jetzt so langsam aus den Sträuchern kommt. Ich kann nichts Schlechtes über ihn sagen, aber ich kenne ihn zu wenig. Auch wenn er jetzt von vier Parteien unterstützt wird, so muss er denen ja auch irgendwann gerecht werden. Darin sehe ich ein Problem. Genau so wie Herr Uphoff der CDU gerecht werden muss. Darum bin ich parteiloser Bürgermeisterkandidat.

Mit welchem Ergebnis rechnen Sie bei der Kommunalwahl?

Mondeel: Ich rechne mit dem zweiten Wahltermin am 27. September und gehe von einer Stichwahl mit mir aus.

Wo sehen Sie sich selbst?

Mondeel: Ich sehe mich an 1b-Stelle, nicht an zweiter Stelle.