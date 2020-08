Statt Kottenrock gibt es am Samstag, 12. September, ein Kottenröckchen mit drei lokalen Bands. Unter den aktuellen Auflagen der Coronaverordnung sind insgesamt 100 Gäste auf dem Gelände auf dem Hof Hülsmann zugelassen. Der Ticket-Vorverkauf wird startet am Sonntag, 23. August. Der Link für die Tickets wird am Sonntag um 18 Uhr bei Facebook veröffentlicht. Interessierte können auch bei eBay einfach unter „Kottenröckchen“ suchen. „Ihr müsst vorher eure Kontaktdaten übermitteln, damit es zu keinen Warteschlangen kommt. Wir werden die Tische dann zuweisen. Je mehr Tickets ihr zusammen als Block bestellt, erhöht auch die Möglichkeit, zusammen am Tisch zu sitzen. Die Tische dürfen dann nicht mehr getauscht werden“, teilen die Organisatoren mit. Folgende Bands sind dabei: Aus dem kleinen Besteck entstand Anfang 2019 die Band „The Empty Court“. Die zweite Band mit dem Namen „Tiger Bonesaw“ kommt aus Sendenhorst. Abgerundet wird das Line-Up durch „Die Besucher“. „Falls ihr noch offene Fragen habt, schreibt uns hier an, per Mail an kottenrock-sbg@web.de oder haut sie einfach in die Kommentare.“