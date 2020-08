Vor der Füchtorfer St.-Mariä-Himmelfahrts-Kirche war am Wochenende festlich geflaggt. Doch die jungen Leute, die vor dem Kirchenportal aufgeregt auf ihren Einzug in das Gotteshaus warteten, waren keine Firmlinge. Zum ersten Mal seit der unmittelbaren Nachkriegszeit überlies die katholische der evangelischen Gemeinde eines ihrer Gotteshäuser für deren Konfirmationsgottesdienste. In Füchtorf war es sogar das erste Mal überhaupt. 20 junge Protestanten wurden in zwei Gottesdiensten konfirmiert.

„Wir sind der katholischen Gemeinde sehr dankbar“, betonte Pfarrer Michael Prien und die Festgemeinde applaudierte spontan. Auf Grund der Corona-Pandemie musste die feierliche Einsegnung, die üblicherweise im Mai stattfindet, verlegt werden.

Mit den neuen Corona-Abstandsregeln erwies sich dann die evangelische Kirche in Sassenberg als hoffnungslos zu klein für einen Festgottesdienst. Immerhin knapp 90 Gäste konnten in St.-Mariä-Himmelfahrt pro Gottesdienst die Konfirmation verfolgen.

Die Konfirmanden waren rundum zufrieden mit ihrem großen Tag, auch wenn die Umstände vom feierlichen Einzug mit Mundschutz bis zum Konfirmationssegen aus der Ferne – die Abstandsregeln verhinderten das direkte Auflegen der Hände – ungewöhnlich waren. „Ich bin glücklich, dass es überhaupt geklappt hat“, sagte Konfirmandin Lena Meyer. Petra Röttger als Mutter einer Konfirmandin lobt die gute Organisation und festliche Stimmung trotz aller Auflagen.

Einzig etwas still war es vielen Gästen, denn die evangelische Landeskirche untersagt den Gemeinde- und Chorgesang bei Gottesdiensten in geschlossenen Räumen derzeit noch.

Die evangelische Gnadenkirche in Sassenberg wurde 1952 erbaut, nachdem das Ende des Zweite Weltkriegs viele evangelische Flüchtlinge in die Region gebracht hatte. Die katholische Gemeinde stellte der jungen Gemeinde in der Zwischenzeit ihre eigene Kirche für Konfirmationen vorübergehend zur Verfügung.