Radfahrer, die den Klingenhagen in Richtung Versmolder Straße fahren, werden auf dem Radweg plötzlich ausgebremst. Eine Baustelle ist verantwortlich dafür, dass die letzten Meter vor der großen Kreuzung nicht mehr befahrbar sind. Ein kleines Hinweisschild in Höhe der Fußgängerampel am K&K fordert die Radfahrer auf, hier abzusteigen und die Seite zu wechseln. Doch das Schild wird offensichtlich übersehen, denn so gut wie niemand steigt hier ab. Stattdessen radeln sie bis zur Baustelle und nutzen dann die Fahrbahn, oder sie queren erst hier und wechseln auf die andere Seite. Dort sind sie aber nun Gegenverkehr für die anderen Radfahrer. „Ein Gegenverkehrschild gibt es aber nicht“, bemängelt Michael Franke ( SPD ). „Das hätte man anders und besser machen können.“ Zumal die Baustelle bis zum 21. August 2021 ausgewiesen ist.

Die SPD hatte sich die Lage vor Ort angesehen und entsprechend ihre Bedenken bei Bürgermeister Josef Uphoff geäußert. Der hat schnell reagiert. „Wir waren am Montag mit dem Straßenverkehrsamt vor Ort. Man wird schon diese Woche Verbesserungen vornehmen“, verspricht Uphoff, der die Situation ebenfalls als schlecht gelöst sieht. „Ich bin Michael Franke für diesen Hinweis sehr dankbar.“

Franke erhofft sich, dass es nun eine vernünftige Beschilderung und auch eine Aufteilung des Radweges auf der anderen Seite gibt. Auch die Autofahrer sollten deutlicher auf die Situation aufmerksam gemacht werden. „Es wird eine bessere Beschilderung geben“, ist sich Uphoff sicher. Es werde in jedem Fall eine Barke geben, damit Radfahrer, die von der Füchtorfer Straße in den Klingenhagen einbiegen, nicht in den Gegenverkehr fahren. Zudem soll nach dem vorgesehenen Wechsel an der Ampel der „Verkehrsraum neu aufgeteilt werden“, wie Bürgermeister Uphoff mitteilte.