Bürgermeister Josef Uphoff teilte im Sozial-, Jugend-, Kultur-, Sport- und Schulausschuss mit, dass die Stadt mehrere Anträge zu verschiedenen Corona-Förderprogrammen gestellt habe. Im Rahmen der Schülerbeförderung ist ein weiterer Bus beantragt worden, damit die Kinder nicht stehen müssen. Es geht dabei um die Busverbindung Sassenberg – Füchtorf. „Ich bin zuversichtlich, dass wir Zuwendung und Bus erhalten“, sagte Uphoff. Es gehe dabei um 20 bis 22 Kinder, die derzeit im Bus stehen müssen.

Die Kitas sollen Alltagshelfer erhalten, um das Fachpersonal bei den Corona-Maßnahmen zu entlasten. Pro Einrichtung können 10 500 Euro, also insgesamt 52 500 Euro beantragt werden. Das Personal für diese Maßnahmen sei bereits rekrutiert.

Die Digitalisierung an den Schulen soll vorangetrieben werden. In einem Sonderprogramm sollen Endgeräte für Schüler und Lehrer gefördert werden. Für die Schüler sind 52 000 Euro und für die Lehrer 65 000 Euro beantragt worden. „Die Bestellungen sind bereits in Auftrag gegeben worden“, sagte Uphoff.

Im Rahmen der Umbaumaßnahmen an der alten Sporthalle in Füchtorf hat die Stadt drei Raumcontainer mit 54 Quadratmetern Fläche angemietet. Der Bauantrag dafür wird jetzt gestellt. Ziel ist es, dass die Container in den Herbstferien aufgebaut werden können.

Im Rahmen des Projektes „moderne Sportstätten“ konnten sich Sportvereine mit eigenen Immobilien um eine Förderung bewerben. Die Vereine haben ihre Bedarfe jetzt angemeldet. Der Reit- und Fahrverein Füchtorf benötigt 158 900 Euro, der SC Füchtorf 88 858 Euro und der TC Sassenberg 14 550 Euro. Die restlichen Mittel sollen für städtische Sportimmobilien eingesetzt werden.