Der ehemalige Raphaels-Kindergarten dient seit Ende des Jahres 2015 als Übergangswohnheim für Flüchtlinge. Hier sind junge Männer aus verschiedenen Ländern untergebracht. In den ersten Jahren war die Anlage voll ausgelastet, derzeit liegt die Auslastung bei rund 50 Prozent. Die ökumenische Flüchtlingshilfe fordert die Stadt nun auf, die Flüchtlingsunterkunft umzubauen, um die Lebenssituation der Menschen dort zu verbessern. Der Wunsch ist, dass vier Apartments mit eigenen Küchen und eigenen Sanitäranlagen entstehen sollen.

Die Stadt Sassenberg sieht die Einhaltung der Corona-Schutzverordnung als gewährleistet an. Die ökumenische Flüchtlingshilfe hatte auf Fördermittel in Höhe von 400 000 Euro hingewiesen, die aber erst seit Ende 2019/Anfang 2020 zur Verfügung stehen. Diese Mittel sind dazu gedacht, die Städte bei Maßnahmen zur Integration zu entlasten. Durch die Corona-Pandemie ist der Abrechnungszeitraum um ein Jahr bis zum 30. November 2021 verlängert worden.

Zu den geplanten Wohnverbesserungen im Gebäude „Im Herxfeld 18“ sollen im nächsten Infrastrukturausschuss am 17. September erste Pläne vorgestellt werden.

Im Rahmen der Fragestunde für Zuhörer meldete sich eine Anwohnerin, deren Garten direkt an den Garten des Wohnheims grenzt. Sie wies darauf hin, dass dort zu 99 Prozent junge Männer wohnen würden, und dass diese Klientel nicht einfach sei. „Beim Umbau würden wir uns wünschen, dass dort dann auch junge Familien reinkommen. Die jungen Männer machen die Nacht zum Tag“, erklärte sie. Sie wohne dort seit 30 Jahren, und seit fünf Jahren lebten die Flüchtlinge dort, die aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Kulturen kämen. „Wir sind nicht gegen Flüchtlinge“, versicherte die Anwohnerin sehr glaubhaft. Aber es sei doch eine große Lärmbelastung und man könne im Sommer nachts kaum schlafen. „Wir waren auch beim Bürgermeister und haben gefragt, ob zumindest eine Lärmschutzwand errichtet werden kann.“ Sie bot allen Ausschussmitgliedern, sich das abends mal vor Ort anzuhören. „Ich würde mir wünschen, dass bei solchen Entscheidungen die Anwohner mit einbezogen werden.“

Bürgermeister Josef Uphoff nahm die Anfrage entgegen und versprach, die Anregungen an die Fraktionen weiterzugeben. Aber er wies auch darauf hin, dass dann neue Wohnungen für die Männer gefunden werden müssten. Wer also noch Wohnungen zu vermieten hat, der kann sich gerne an die Stadt wenden.