Zwei überdimensionale Strohpuppen begrüßen seit Donnerstagabend die Autofahrer, die aus Sassenberg beim Lidl auf die Greffener Straße treffen. „Wir denken in Generationen – nicht in Wahlperioden!“ steht dort in großen Lettern. „Die Verbraucher sollen wissen, dass wir für die nächste Generation arbeiten. Die Politik denkt nur in Wahlperioden“, macht Hubert Schulze Roberg, Vorsitzender des Landwirtschaftlichen Ortsvereins Sassenberg das Anliegen deutlich.

Aufgebaut haben die Puppen der LSV – Land schafft Verbindung – in Zusammenarbeit mit der Landjugend, den Landfrauen und vielen Landwirten. „Wir sind verbands- und politikneutral. Viele fühlen sich nicht richtig vertreten“, erklärt Benedikt Wiefel , Gruppenadministrator. Denn ursprünglich war LSV eine WhatsApp-Gruppe, die mittlerweile bundesweit rund 140 000 Mitglieder hat. Die kommen sowohl aus der Landwirtschaft als auch aus den vor- und nachgelagerten Bereichen.

„Die Politik macht uns fast jeden Tag neue Auflagen und Verordnungen. Das wird immer mehr und wird teilweise nur gemacht, damit andere Organisationen wie beispielsweise der Nabu ruhig gestellt werden. Das hat mit Sachverstand teilweise nichts zu tun“, klagt Wiefel.

Landwirte distanzieren sich von AfD-Plakaten

Mit den großen Strohpuppen soll die Bevölkerung daran erinnert werden, dass die Landwirte für sie sorgen – und das unabhängig von irgendwelchen Parteien. Darum wehren sich die Landwirte gegen die Plakatierung der AfD, die mit dem Spruch „Landwirt schaf(f)t Rettung“ wirbt und damit eine Nähe zu den Landwirten suggeriert. „Wir distanzieren uns von diesen Plakaten. Damit haben wir nichts zu tun“, echauffiert sich Hubert Schulze Roberg. Die Verbände hätten bereits versucht, dagegen etwas zu unternehmen. „Aber das sei im Rahmen der Meinungsfreiheit gedeckt“, sagt Wiefel. Die Verbände seien aber weiterhin dran, um diese Plakatierung zu beenden.

In den nächsten Tagen wird der LSV aber noch weitere Strohpuppen an allen wichtigen Ein- und Ausfahrten in Sassenberg und Füchtorf aufstellen. „Die Bürger werden sich dem nicht entziehen können“, schmunzelt Wiefel.