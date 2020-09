Hardrock mit Hygieneplan

„Ich würde hier jederzeit wieder spielen“, schwärmte Simon Prism, Schlagzeuger der Münsteraner Rockformation prism, nach dem ersten Kottenrock 2.0 auf dem Hof Hülsmann im vergangenen Jahr. Das Team gebe sich jede erdenkliche Mühe, Musiker und Zuschauer zufrieden zu stellen. Das hätte es gerne wieder getan, doch dann kam Corona und der zweite Kottenrock neuen Formats fiel aus.

Doch nun startet am kommenden Samstag der kleine Bruder, das „Kottenröckchen. Denn das achtköpfige Orgateam mochte die Füße nicht stillhalten, als es endlich wieder ging: „Das alles nimmt uns nicht die Lust, sowas zu organisieren“, bekennt Daniel Dudek . Und: „Ich war eigentlich nur froh, endlich wieder Livemusik hören zu können.“

„ Ich war eigentlich nur froh, endlich wieder Livemusik hören zu können. Ich war eigentlich nur froh, endlich wieder Livemusik hören zu können. “ Daniel Dudek

Drei handverlesene Bands geben es den Gästen gepflegt auf die Ohren – eine davon sind „diebesucher“, die dreiköpfige Formation von Teammitglied Nathaniel Pelster. Im März 2019 haben sich die drei jungen Hobbymusiker zusammengefunden und präsentieren seither erfolgreich ein breites Spektrum an Coversongs. Dazu kommen „Tiger Bonesaw“ aus Sendenhorst mit ihrem brachialen Sound. Ein „westfälisches Soundungeheuer“, so kündigen die Kottenrocker die Gäste an. „The Empty Court“, entstanden aus dem wohlbekannten „kleinen Besteck“, sind die Dritten im Bunde, klanglich angesiedelt irgendwo zwischen heute, Pop-Punk und dem Alternative Rock der späten 90er.

„Eigentlich war alles viel einfacher als erwartet“ erinnert sich Dudek an die kurzfristige Organisation. Ein Hygienekonzept musste her, das sich im Internet aber leicht finden lasse. „Schwierig sind nur unterschiedliche Regeln in den verschiedenen Bundesländern.“

Hälfte der Karten in einer halben Stunde weg

Nur 100 Festivalgäste dürfen dabei sein. Und sie werden sich umstellen müssen. Der Platz ist fest, wechseln zwischen den Tischen nicht erlaubt. Statt Frischgezapftem wandert Flaschenbier über den Tresen. Und auch vor der Bühne sich drängende Rockfans wird es nicht geben. Vier bis fünf Meter Abstand sind gesetzt, Tanzen nur am Tisch erlaubt.

Doch die Fans echter Festivalkultur hat das nicht abgeschreckt. Die Hälfte der Karten ging binnen einer halben Stunde weg. Kurze Zeit später war das Festivälchen ausverkauft. Nun müssen die Organisatoren auf die Vernunft ihrer Gäste hoffen. Aber da ist Dudek nicht bang: Die meisten Namen kennt er von früheren Kottenrocks.