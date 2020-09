Jessika Jankrift ist eigentlich auf der Suche nach Schneeanzügen für ihre Kinder. Aber die gibt es zurzeit in der Klamottenkiste der Mutter-Kindhilfe noch nicht. Dafür wird die Kundin, die in dem etwas zurückgesetzt liegenden Geschäft an der Von-Nagel-Straße zum ersten Mal einkauft, bei Buddelhosen und -jacken fündig.