Ergebnisse in Sekundarschul-Mensa mitverfolgen

11 530 Bürgerinnen und Bürger Sassenbergs sind am Sonntag aufgerufen, den Landrat, die Mitglieder des Kreistages , den Bürgermeister und die Mitglieder des Rates für die nächsten fünf Jahre zu wählen.

Wahlberechtigt ist, wer am 13. September das 16. Lebensjahr vollendet hat, Deutscher ist oder die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedsstaates der EU besitzt und seit dem 28. August seine Hauptwohnung in Sassenberg hat. Weitere Voraussetzung ist der Eintrag in einem Wählerverzeichnis der 13 Wahlbezirke.

Zur Vereinfachung des Wahlverfahrens im Wahllokal sollen die Wahlberechtigten die Wahlbenachrichtigungskarte mitbringen. Auch der Personalausweis kann zur Feststellung der Wahlberechtigung hilfreich sein. Wer keine Wahlbenachrichtigungskarte erhalten hat, aber meint wahlberechtigt zu sein, kann sich im Wahlamt der Stadt unter 0 25 83 / 3 09 30 20 oder 3 09 30 40 nach seinem Eintrag im Wählerverzeichnis erkundigen.

Wer am Wahltag verhindert ist, kann noch bis Freitag, 11. September, um 18 Uhr die Unterlagen beantragen. Auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte ist der entsprechende Antrag abgedruckt. Die Beantragung ist auch online möglich. Bei nachgewiesener Erkrankung können Wahlscheine bis zum Wahltag um 15 Uhr beantragt werden. Die ausgefüllten Briefwahlunterlagen müssen spätestens am Wahltag bis 16 Uhr im Wahlamt vorliegen.

Blinde und Sehbehinderte können beim Blinden- und Sehbehindertenverein Westfalen unter Tel. 02 31/ 5 57 59 00 oder per E-Mail an info@bsw.de ein Wahlhilfepaket mit einer Scha­blone und einer CD anfordern.

Die Wahl findet von 8 bis 18 Uhr statt. In den Wahllokalen müssen Wähler einen Mund-Nase-Schutz tragen, es gelten die üblichen Abstandsregeln. Aufgrund der Verwendung von Plexiglaswänden sind die Mitglieder der Wahlvorstände von der Maskenpflicht befreit.

Wie auch bei den vergangenen Wahlen können Interessierte Bürger die Ermittlung der Wahlergebnisse unmittelbar verfolgen. Aufgrund der Pandemie erfolgt die Wahlpräsentation nicht wie bisher im Rathaus, sondern in der Mensa der Sekundarschule Haus 2, Johann-Hinrich-Wichern-Straße 3. Ab 17.30 Uhr fällt der Startschuss.