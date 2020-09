Da sage noch einmal jemand, Jungen läsen nicht! Gleich alle vier Buchpreise des Sommerleseclubs der Füchtorfer Bücherei gingen in diesem Jahr an das als Lesemuffel verschriene Geschlecht: Moriz Budde , der seit dem Sommer die fünfte Klasse besucht, trug 15 Bücher mit einer kurzen Bewertung in sein Leselogbuch ein; Silas Querdel für die vierte Klasse, Adrian Wrobel (dritte Klasse) und Louis Niemerg (zweite Klasse) folgten mit jeweils 14 Schmökern. Als Preis konnte jeder von ihnen ein Schülerwitze-Buch mit nach Hause nehmen.

Genau seit zehn Jahren organisiert „Die Bücherei“ St. Mariä Himmelfahrt ihren Sommerleseclub, erinnerte Leiterin Mechthild Paschen . Dabei habe die Zusammenarbeit mit der Grundschule von Anfang an prima geklappt: „Die steht immer richtig gut dahinter“, freute sich Paschen. Mit 38 Leseratten beteiligten sich rund 20 Prozent der Grundschulkinder, berichtete Rektorin Marlies Borisch. Sogar zehn Zweitklässler waren unter denen, die ihre Teilnehmerurkunde auf dem Schulhof der Grundschule entgegennehmen konnten. „Auf euch bin ich besonders stolz“, unterstrich Borisch.

Jedes Kind erhielt neben der Urkunde ein Geschenkpäckchen mit Lesezeichen, Lutscher, Luftballon und anderen Kleinigkeiten, das Paschen eigenhändig in die Blätter eines alten Straßenatlasses verpackt hatte. Dazu gab es einen Eisgutschein. Auf den hatten sich die meisten besonders gefreut.