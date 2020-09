Kinderinsel findet ihre Nische

„Wir freuen uns auch, dass es jetzt weitergeht“, strahlt Erzieherin Carola Rottmann , während sie drei Zweijährige am Gruppentisch bei ihren ersten Malversuchen betreut. Für einige Zeit stand auf der Kippe, ob die „Kinderinsel“ am Graffelder Esch ihr Spielgruppenangebot für Zweijährige weiter aufrechterhalten könnte. Doch das hat sich geändert. Der Verein Mutter- und Kindhilfe als Träger hat beschlossen weiterzumachen. Erste Anmeldungen für das kommende Jahr gibt es bereits – und sogar für das übernächste Jahr haben sich Interessenten gemeldet.

Die Kinderinsel wurde vor 15 Jahren zunächst als Angebot für berufstätige Mütter gegründet. Lange Zeit war die Nachfrage riesig, es gab Wartelisten, denn die Zahl an Betreuungsplätzen für Kinder unter drei Jahren war sehr überschaubar. Doch das hat sich mit der Reform der Kita-Gesetze in den vergangenen Jahren radikal verändert. Der geplante Bau einer weiteren Kita in Sassenberg stellte die Zukunft der Kinderinsel zunächst in Frage.

Doch inzwischen scheint es eine Trendwende zu geben. In diesem Jahr konnte wieder eine zweite Gruppe in der Kinderinsel an den Start gehen. Lange nutzen nicht mehr nur berufstätige Eltern das Angebot. „Es ist das erste Mal, dass die Eltern ihre Kinder abgeben, da genießen sie die ruhige und sehr persönliche Atmosphäre hier“, hat Rottmann beobachtet.

Das bestätigt Maria Klösener, die ihre Tochter Malia abholt. Zum dritten Mal ist die gerade Zweijährige in der Gruppe und hat sich schon richtig eingewöhnt. „Es ist toll, dass die Spielgruppe so klein ist“, sagt Klösener. „Da können die Kinder ganz in Ruhe lernen, mit anderen umzugehen und auch zu teilen.“ Sie freut sich, dass ihre Kleine sich sanft lösen und mit wenigen Stunden pro Woche in das Leben außerhalb der Familie starten kann.

An den Betreuungstagen können die Kinder vormittags bis zu vier Stunden in die Kinderinsel kommen. Pro Gruppe spielen bis zu zwölf Kinder miteinander. Eine Gruppe trifft sich an drei Tagen pro Woche, die andere an zwei. Ein Kind kann auch beide Gruppen besuchen: „Wir sind da sehr flexibel“, sagt Mutter- und Kindhilfe-Geschäftsführerin Claudia Niehues lachend.

Grundsatz: jedes Kind annehmen, wie es ist

Nicht so flexibel ist der Einstieg. Anders als manche Kita darf die Kinderinsel Kinder erst nach dem zweiten Geburtstag aufnehmen. Darum ist Malia auch etwas später dazugestoßen.

Das pädagogische Konzept orientiere sich an dem Grundsatz, jedes Kind so anzunehmen, wie es ist, erläutert Rottmann. „Wir geben dem Kind Raum und Zeit, Angebote in seinem Tempo zu erkunden.“ Zugleich lernen die Kinder auch erste Strukturen kennen. Das Eingangslied zum Beginn, das gemeinsame Frühstück, ein kleiner Stuhlkreis und ein Aufräumlied strukturieren den Vormittag zwischen den freien Spielphasen, bis es dann endlich rausgeht in den Garten neben dem Haus.

Einen Tag der offenen Tür gibt es in der Kinderinsel nicht – und damit hat Corona nichts zu tun, lacht Rottmann. Das dreiköpfige Erzieherinnen-Team macht lieber individuelle Besuchstermine möglich. Wer Interesse an dem Spielgruppenangebot hat, kann sich montags zwischen 9 und 12 Uhr unter 0 25 83 / 91 86 69 oder per E-Mail (mutter-kindhilfe@t-online.de) an Claudia Niehues wenden.