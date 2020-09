„Wenn die nicht zu uns kommen könne, kommen wir eben zu ihnen“!“ Für Jan Böckenholt , Vorsitzender des Füchtorfer Musikvereins, war die Zusage für ein Konzert im Altenzentrum St. Josef selbstverständlich. Dass es damit gleich eine dreifache Win-Win-Situation geben würde, konnte er allerdings nicht ahnen.

Viele Bewohner des Altenzentrums waren für das Konzert des Musikvereins am Freitagnachmittag in den Garten gekommen. Andere lauschten von den Balkonen oder durch offene Fenster. Der Inner-Wheel-Club Warendorf, der in normalen Zeiten viermal im Jahr mit den Senioren unterwegs ist, hatte das Konzert organisiert, um endlich wieder für etwas Abwechslung zu sorgen. „Das ist ein Highlight in diesen Corona-Zeiten“, lobte denn auch Frauke Kuhlmann vom Sozialen Dienst des Altenzentrums die Initiative in ihrer Begrüßung .

Durch persönlichen Kontakt war die Einladung an den Musikverein entstanden. „Wir haben uns gefreut, denn, es geht ja sonst nichts“, erinnert sich Jan Böckenholt. Seit Karneval üben die

Musiker nur noch für sich. „Das ist jetzt unser erster großer Auftritt“, scherzte der Vorsitzende.

Zum richtig großen Gewinn wurde das Konzert jedoch für Karl-Heinz Müther. 40 Jahre lang hatte der 83-Jährige, der jetzt im Altenzentrum wohnt, den Musikverein als Trompeter verstärkt. Keine Frage, dass Dirigent Dirk Löchte „Charly“, wie er von den Musikern noch immer liebevoll genannt wird, vorübergehend den Taktstock überließ.

Bei den Zuhörern kamen die schwungvollen Weisen sehr gut an. Und auch der Sicherheit wurde Rechnung getragen: Nicht nur durch Frischluft und Abstand, jedes Blasinstrument trug zudem einen farbenfrohen Ploppschutz, selbst die Querflöten, um die Verbreitung von Aerosolen zu begrenzen.