Container für die Grundschule

Bürgermeister Josef Uphoff zeigte sich bei der Sitzung des Ortsausschusses am Montag optimistisch, dass noch im September die langerwartete Baugenehmigung für den Umbau der alten Sporthalle eintreffen würde. Der Baubeginn stellt die Grundschule jedoch bei der Übermittagsbetreuung, die mittlerweile von 74 Kindern genutzt wird, vor ein Problem. Bestehende Räume reichen nicht aus und ins Pfarrheim auszuweichen, wie zwischenzeitlich überlegt, funktioniert wegen der Hygieneregeln ebenfalls nicht.

Keine Frage, dass der Ortsausschuss geschlossen für die von der Verwaltung vorgeschlagene Containerlösung stimmte. Für 1200 Euro pro Monat sollen drei Module mit einer Nutzfläche von insgesamt 60 Quadratmetern angemietet werden. Für nervöses Zucken bei den Ortsausschussmitgliedern sorgte allerdings die Ankündigung von Bauamtschef Thomas Middendorf, dass für die Container als Schulbau sowohl eine Baugenehmigung als auch ein Brandschutzkonzept nötig sei. „Da habe ich Bauchschmerzen“ sagte Klaus Hölscher, der dem Ausschuss als sachkundige Bürger angehört. Er befürchte angesichts der langwierigen Bearbeitung von Seiten des Kreises in solchen Fällen in der Vergangenheit zeitliche Schwierigkeiten. Die Nutzung sollte nach den Herbstferien möglich sein, stellte Uphoff in Aussicht.

Ebenfalls einig war sich der Ausschuss, dass die Verwaltung noch einmal mit der Deutsche Glasfaser über den Zuschnitt der Polygone für den privatwirtschaftlichen Ausbau des Glasfasernetzes ins Gespräch kommen sollte. Glasfaser sei bei der Entscheidung, aufs Land zu ziehen, heute ebenso wichtig wie die Verfügbarkeit von Kindergartenplätzen, hielt Friedrich-Carl von Ketteler fest. Ein Vertreter des Unternehmens steht allerdings erst im Infrastrukturausschuss am Donnerstag zur Verfügung.

Etwas weniger Einigkeit herrschte in Bezug auf die Sperrung der Wirtschaftswegeverbindung in Höhe des ehemaligen Modellfugplatzes. Das Straßenverkehrsamt habe bei einem Termin vor Ort keine Notwendigkeit gesehen, die Beschilderung des Rad-und Fußweges zu verändern, berichtete Bauamtsmitarbeiter Martin Tewes. Während SPD und Grüne gerne Wege prüfen ließen, die Verbindung etwa durch versenkbare Pfosten wirksam für den Autoverkehr zu sperren, stimmte die Mehrheit aus FWG und CDU gegen eine weitere Sperrung. „Das sind Wirtschaftswege“, betonte Dirk Schöne (CDU). Die Landwirtschaft solle sie möglichst störungsfrei nutzen können. Er verwies auf ähnliche Diskussionen rund um den Wirtschaftsweg am Schützenplatz.