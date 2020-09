Horst Wessel hat beruflich ausgekocht

Am Mittwoch entließen ihn Bewohner, Kollegen sowie Vertreter von Stadt, Kirchengemeinde und Arbeitgeber mit einer Andacht und in einer offiziellen Feierstunde vor dem Altenzentrum in den Ruhestand.

„Gelaufen ist Horst Wessel sicher das Dreifache von mir“, honorierte der Leiter des Altenzentrums, Werner Fusenig , den im wahrsten Sinne des Wortes unermüdlichen Einsatz seines ehemaligen Küchenchefs augenzwinkernd. Die Küche des Altenzentrums verlassen nach seinen Angaben inzwischen täglich rund 800 Mahlzeiten. Wessel und seine Mitarbeiter beköstigten nicht nur die Senioren. Auch die Kitas, die OGS an der Johannesschule und die Mensen der Sekundarschule werden versorgt.

Zweite Karriere als Karnevalsprinz

Wessel habe dafür gesorgt, dass die Mahlzeiten kindgerecht und bezahlbar blieben, lobte Bürgermeister Josef Uphoff. „Lieber Prinzenbruder Horst“, spielte er bei der Begrüßung auf Wessels zweite Karriere als Karnevalsprinz Horst II. an. Als Koch habe Wessel nicht nureinen Beruf, sondern seine Berufung gefunden, so Uphoff. „Die Gäste hier zeigen, dass deine Arbeit hochgeschätzt wird und du als Mensch hochgeschätzt bist.“

Zu den zahlreichen Gästen gehörte der Heimbeirat, der sich mit je einer Sonnenblume von Horst Wessel verabschiedete. Foto: Ulrike von Brevern

Die Geschäftsführerin der Caritas-Seniorenheime, An­drea Baxpöhler, ehrte Wessel mit der silbernen Ehrennadel der Caritas . Pfarrer An­dreas Rösner hob hervor, der Küchenchef habe dazu beigetragen, „dass unser Haus ein Haus mit Gesicht ist“.

Die kreativen Seiten seiner Kochkunst würdigte Mechthild Dunker als Teamsprecherin der KFD Sassenberg. Für die literarisch-kulinarischen Abende der Frauengemeinschaft habe er sich immer Passendes einfallen lassen: Hähnchenschenkel zu Wilhelm Busch oder – überraschend schmackhaften – Hirsebrei und Lutherbier zum Thema Reformation. „Der Abend war immer ratzfatz ausgebucht, und ich denke, das lag mehr am Kulinarischen als am Literarischen“, scherzte Dunker.

Im Restaurant gelernt

Der Geehrte selbst gab zu, dass er vor 37 Jahren, als ihm die Stelle als Küchenchef im Altenheim angetragen wurde, dem Braten zunächst gar nicht so recht getraut hatte. Ausgebildet in einem Hotel, lag sein Fachwissen im Bereich der Restaurant-, nicht der Großküche. „Und ich war ein noch sehr junger Mensch!“ Er habe deshalb von Anfang an nebenberuflich als Restaurantkoch weitergearbeitet, um Kenntnisse in dem Bereich wachzuhalten. Doch zum Jobwechsel kam es nie. „Mit so einem Haus verwächst man auch“, sagte Wessel, „ich habe mich hier sehr, sehr wohlgefühlt!“

Andererseits: Weiterzuarbeiten, das käme für den heute 63-Jährigen nicht in Frage: Er hat selbst entschieden aufzuhören. Jetzt warten Familie, Kinder und Enkel auf ihn, mit denen er mehr Zeit verbringen will. „Langweilig wird mir nicht!“

Die Küche übernimmt mit Frank Garen wieder ein Sassenberger, berichtet Fusenig, der sich freut, durch Mundpropaganda einen Nachfolger gefunden zu haben.