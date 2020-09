„Zeit ist der größte Faktor“

Zu einem zugleich unterhaltsamen als auch informativen Vortrag rund um das Thema Herzinfarkt hatte die Kolpingsfamilie in die Aula der Johannesschule eingeladen. Als Referent begrüßten sie Thomas Schawe , Facharzt für Kardiologie sowie Allgemeinmedizin.

Schawe, selbst in Sassenberg aufgewachsen und mittlerweile in einer Versmolder Praxis tätig, hatte schmunzelnd auf den Veranstaltungsort reagiert. „Das letzte Mal, als ich hier frei gesprochen habe, war, als ich den Pfefferkuchenmann in der vierten Klasse aufgesagt habe“, begrüßte Thomas Schawe die mehr als 20 Zuhörer. Er wolle keinen Fachvortrag halten, sondern für alle leicht nachvollziehbar über die wichtigsten Aspekte des ernsten Themas aufklären. Zunächst wolle er ein gewisses Basiswissen – verknüpft mit einem überschaubaren Zahlen- und Statistikanteil – schaffen, anschließend gab er den Zuhörern viel Raum für deren Fragen.

„Ein Herzinfarkt entsteht in der Regel nicht plötzlich.“ Letztendlich sei der Herzinfarkt die Folge einer Verkalkung der Schlagader. Im Gegensatz zu den nicht beeinflussbaren genetischen Voraussetzungen oder dem steigenden Alter könne die Lebensführung durchaus das Risiko erhöhen. Die Stichworte lauteten Rauchen, Adipositas sowie Zucker und Cholesterin.

Als bekanntestes Symptom gilt die Brustenge, verbunden mit in den linken Arm ausstrahlenden Schmerzen. So einfach sei es jedoch nicht. „Vergessen Sie in der Medizin die Worte ‚immer‘ und ‚nie‘.“

„Ein Herzinfarkt macht sich bei Frauen häufig anderes bemerkbar als bei Männern.“ Sie klagten oft über starke Schmerzen im Nacken- und Schulterbereich.

Ein weiterer Faktor sei die Corona-Pandemie. „Viele haben eher Angst vor Corona als vor dem Herzinfarkt.“

Generell aufschlussreich sei auch das sogenannte „Siegfrieds-Prinzip“: 93 Prozent der Patienten wüssten durchaus, dass ein Herzinfarkt tödlich sein könne. Dennoch warteten Betroffene im Durchschnitt drei bis sechs Stunden. Hauptgrund sei dabei falsche Rücksichtnahme.

Doch genau dies sei ein großer Irrtum. „Zögern Sie nicht. Rufen Sie umgehend die Notrufnummer 112. Da darf es kein ‚ach, wir gucken mal morgen‘ geben.“ Der Faktor Zeit sei von entscheidender Bedeutung, wie Schawe mit Nachdruck verdeutlichte. „Zeit ist der größte Faktor. Je schneller man handelt, desto größer sind die Möglichkeiten.“