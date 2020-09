In der Nacht von Samstag auf Sonntag (3.45 Uhr) wurden die Feuerwehr und die Polizei zu dem Brand auf einem Balkon der Dachgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses auf der Greffener Straße in Sassenberg gerufen. Der Bewohner der Wohnung wurde durch einen lauten Knall geweckt und bemerkte den Brand auf seinem Balkon. Bei dem Versuch, das Feuer zu löschen, verletzte er sich leicht. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus.

Das Feuer wurde durch die Feuerwehr Sassenberg gelöscht. Die restlichen Bewohner des Mehrfamilienhauses konnten nach Beendigung der Löscharbeiten in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.