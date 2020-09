Die dralle Dame in ihrem knallroten Badeanzug freut sich ganz offensichtlich trotz der merklich kühler werdenden Tage auf ihr erfrischendes Bad in der Hessel. Kurz hinter der Brücke an der Hesselstraße hat sie sich ihr Plätzchen zwischen den langen Ästen der Trauerweiden ausgesucht, um vom gepflegten Rasen am Ufer aus mit einem Kopfsprung ins Wasser zu springen.