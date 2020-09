Jahr für Jahr laden das Familienzentrum Sassenberg, der VfL Sassenberg und der Kreissportbund zum Kinderbewegungsabzeichen für Drei- bis Sechsjährige ein. Als Veranstaltungsort hat sich das Außengelände der KiTa Pusteblume bewährt. So auch am Freitagnachmittag, als einmal mehr ein kindgerechter Parcours auf die Mädchen und Jungen wartete. Es wurde geworfen, balanciert, geklettert oder auch ein wenig Denksport betrieben. Den Verantwortlichen um Einrichtungsleiterin Karin Finke half dabei auch ein gerade in Corona-Zeiten wichtiger Faktor. „Wenn das Wetter schlecht gewesen wäre, hätten wir alles abgesagt. Draußen können wir gewisse Abstände einhalten. Im Gebäude wäre unser Kibaz-Angebot nicht möglich gewesen“, so Finke. Doch dank des strahlenden Sonnenscheins konnte das gesamte Areal für die Stationen genutzt werden. Mit viel Spaß und Freude absolvierten die Kinder nun die Aufgaben.

Einen großen Corona-Effekt konnten die Organisatoren derweil nicht feststellen. Im Vorfeld lagen in sämtlichen Kindertagesstätten Anmeldeformulare für das Bewegungsabzeichen aus. „Wir haben insgesamt 62 Anmeldungen gezählt. Das sind 15 weniger als im Vorjahr. Allerdings schauen manche Eltern und ihre Kinder auch noch spontan vorbei und möchten teilnehmen.“

Doch unabhängig von der Größe des Teilnehmerfelds endete auch die diesjährige Auflage des Bewegungsabzeichens mit der Übergabe einer Teilnahmeurkunde. Und da die Bewegung an der frischen Luft hungrig gemacht hatte, gab es an diesem Freitag frisch gebackene Waffeln mit Puderzucker.