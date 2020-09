Viele Kleider – wenig Geld

Langsam pendelt sich das Altkleideraufkommen wieder ein, beobachtet Anton Röhl von der Kolpingsfamilie Sassenberg bei seinen Kontrollfahrten entlang der Sammelcontainer. Vor drei Wochen haben er und sein Team nach der langen Coronapause die leuchtend orangefarbenen Altkleidercontainer wieder aufgestellt und in Betrieb genommen. Und zu Beginn konnten sie sich vor Ware kaum retten.

Genau am 19. März war Schluss mit Altkleidersammeln, erinnert sich Röhl. Der Markt war coronabedingt zusammengebrochen, die beiden Sortierwerke in Holland, die Kolping beliefert, nahmen keine Ware mehr an. Die erste Reaktion der ehrenamtlichen Sammler: Sie klebten die Container zu. Doch das nahmen die Kleiderspender nicht hin. „Die haben die Behälter gewaltsam wieder aufgemacht, um etwas hineinzuwerfen“, erinnert sich Röhl.

Deshalb transportierten die ehrenamtlichen Helfer die Metallbehälter schließlich ab und lagerten sie auf einem Hof in Dackmar zwischen. Es fand sich auch Zeit genug, sie dort einmal gründlich von außen und innen zu reinigen. Schließlich sind die Container nicht nur Ziel selbst ernannter Graffiti-Künstler, immer wieder müssen sich die Ehrenamtlichen auch um Fehleinwürfe kümmern. Selbst Farbeimer haben sie schon gefunden.

Rund 80 Tonnen Altkleider sammelt die Kolpingsfamilie pro Jahr mit ihren insgesamt 15 Containern, schätzt Röhl. Die Vermarktung läuft zentral über die Kolping Recycling GmbH in Fulda. Den Erlös setzt die Kolpingsfamilie für ihre Arbeit ein, vor allem aber um soziale Projekte zu unterstützen.

Das dürfte nun schwieriger werden. Denn nicht nur die lange Pause drückt auf den Gewinn. „Die Preise haben sich mehr als halbiert“, klagt Röhl. Konnte die Kolpingsfamilie mit einer Tonne Altkleider in Spitzenzeiten weit über zweihundert Euro erzielen, liege der Preis heute bei rund 125 Euro pro Tonne. Röhl erklärt das damit, dass die Sortierwerke durch die Coronakrise die Märkte in Osteuropa verloren hätten. Dort würden jedoch bessere Preise erzielt als etwa beim Export nach Afrika.

Dennoch machen die Ehrenamtlichen weiter. Ganz besonders fiebern sie jetzt der traditionellen Sammelaktion gemeinsam mit Landjugend und Deutschem Roten Kreuz entgegen, die für Samstag, 10. Oktober, angesetzt ist. Auch die Kolpingsfamilie Füchtorf sammelt an diesem Tag Altmaterialien, hat aber die übliche Straßensammlung abgesagt und durch einen zentralen Sammelpunkt an der Reithalle ersetzt. In Sassenberg werden Altkleidersäcke, die bis 8 Uhr morgens an der Straße stehen, wie üblich abgeholt, versichert Anton Röhl. Zudem verweist er auf die Aktion mit dem Raiffeisenmarkt in Sassenberg. Wer die Altkleider dort zwischen 8 und 14 Uhr direkt anliefert, kann drei Kilo Abgelegtes gegen ein Kilo Kartoffeln tauschen.